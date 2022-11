Il futuro di Cristiano Ronaldo è in Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo è fin qui uno dei protagonisti del Mondiale in Qatar, il suo Portogallo infatti ha raggiunto gli ottavi di finale con una giornata di anticipo dimostrando grande valore tecnico e personalità.

Come lo stesso fenomeno portoghese ha ribadito, la concentrazione è al momento tutta sulla nazionale ma il suo entoruage sta lavorando per trovare un nuovo club dopo la rescissione con il Manchester United.



Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo “Marca” il futuro di Cristiano Ronaldo sarebbe in Arabia Saudita.

Il fuoriclasse portoghese infatti è attualmente svincolato dopo aver rescisso il contratto che lo legava al Manchester United e a gennaio potrebbe approdare all’ Al Nassr.

Per il cinque volte pallone d’oro sarebbe pronto un contratto record da circa 200 milioni di euro a stagione, comprensivi di accordi pubblicitari e varie sponsorizzazioni.

Vedremo quale sarà la decisione di CR7, l’offerta del club araba è chiaramente fuori portata sia per i top club europei che per quelli di MLS, motivo per cui il fenomeno di Madeira potrebbe accettare il compromesso di percepire uno stipendio da record ma giocare i un campionato sicuramente non ai primi livelli dal punto di vista tecnico.

Cristiano Ronaldo has received a formal proposal from Al Nassr, confirmed. 🚨🇸🇦 #Ronaldo Almost €200m per season until 2025. But… big part is sponsor deals, so it’s not clear yet if image rights can be agreed. Nothing done/signed or decided. Cristiano, focused on World Cup. pic.twitter.com/tVhgLhz92N — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 30, 2022

Sirene arabe per Cristiano Ronaldo, accordo vicino con l’Al Nassr

Se confermata l’offerta per Cristiano Ronaldo sarebbe clamorosa, il club arabo infatti sarebbe pronto ad offrire al portoghese un contratto da circa 200 milioni di euro a stagione, per intenderci circa 16 milioni di euro al mese.

Dopo il mondiale Jorge Mendes dovrà venire allo scoperto e vedremo quali saranno le decisioni di Ronaldo che al momento rimane concentrato sul mondiale con il suo Portogallo.



Al momento comunque sembra difficile ipotizzare il passaggio del portoghese in un club europeo, a febbraio infatti Ronaldo compirà 38 anni e le cifre pretese sono ancora decisamente alte per le casse dei principali club nazionali.

Difficilmente rivedremo CR7 nella sua amata Champions League, competizione che il classe ’85 ha vinto ben 5 volte diventando anche il miglior marcatore del torneo.

In Arabia Saudita l‘ex Juventus sarebbe senza dubbio ancora decisivo ed andrebbe a concludere una carriera strepitosa superando un altro record, diventando il calciatore più pagato della storia del calcio.

Per il calcio arabo l’arrivo del portoghese sarebbe un ulteriore tassello di crescita verso un campionato in grande espansione, aiutato anche dall’incredibile vittoria di Renard sulla nazionale argentina nella prima giornata di questi mondiali.