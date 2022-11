Esordio da incubo per l’Argentina, l’Arabia Saudita vince 2-1

Esordio shock per l’Argentina di Scaloni in Qatar, Messi porta in vantaggio l’Albiceleste su rigore ma nella ripresa l’Arabia Saudita rimonta la sfida in dieci minuti grazie alle reti di Al Shehri e Al Dawsari.

l’Arabia Saudita sale in testa al Gruppo al Gruppo C, nel pomeriggio la sfida tra Polonia e Messico.



Inizia con una prestazione deludente ed una sconfitta clamorosa l’avventura dell’Argentina ai mondiali in Qatar: i ragazzi di Scaloni sbloccano la partita dopo dieci minuti grazie al calcio di rigore di Messi ma subiscono la rimonta di un’Arabia Saudita tutto cuore ed orgoglio.

Renard prepara nel modo giusto la partita provando a compattarsi per poi ripartire con grande qualità, l’Argentina paga 10 minuti di totale amnesia ad inizio ripresa e non riesce a trovare le forze giuste per reagire, prima grande sorpresa in questo campionato del mondo.

Tra i sudamericani il migliore in campo è Angel Di Maria, l’esterno della Juventus è l’unico a creare la superiorità numerica creando i maggiori pericoli alla organizzatissima difesa araba.

E’ Al Dawsari a decidere la sfida con un gol capolavoro, un destro a giro che si insacca alle spalle di Martinez e regala tre punti all‘Arabia Saudita.



Disfatta Argentina, vince in rimonta l’Arabia Saudita

Tutti aspettavano Messi, il protagonista della partita è invece Al Dawsari che decide il match con un gol capolavoro ad inizio secondo tempo.

La sfida sembra iniziare nel modo giusto per l’Argentina che dopo dieci minuti trova il gol del vantaggio grazie ad un calcio di rigore guadagnato da Paredes e trasformato da Leo Messi.



L’Arabia Saudita però non si scompone e continua a fare la sua partita ordinata cercando di ripartire in contropiede grazie alle qualità degli esterni.

Messi e Lautaro trovano il gol del raddoppio ma in entrambi i casi il VAR annulla i festeggiamenti per fuorigioco.

I ragazzi di Renard giocano 20 minuti da applausi ad inizio ripresa mandando in tilt la difesa di Scaloni: al 48esimo Al Buraikan manda in profondità Al Shehri che incrocia il sinistro e fa esplodere i tifosi arabi, 5 minuti dopo è Al Dawsari a prendersi la scena con il destro a giro che fissa il risultato sul 2-1.

Scaloni mette in campo Julian Alvarez e Acuna ma Messi e compagni non riescono a creare grosse palle gol finendo ingabbiati nel pressing avversario.

Deludente la prova del numero 10, mai nel vivo del gioco e senza grandi idee, l‘Arabia Saudita compie la prima grande impresa di questo mondiale e supera l’argentina per 2-1.

Alle 17 la sfida tra Polonia e Messico completerà la prima giornata del Gruppo C.