Tredicesima, doppio aumento di 655€ ma non è per tutti: ecco a chi arriva

Ecco a chi arriverà il doppio aumento di 655 euro sulla tredicesima. Si tratta di una cifra che fa gola a tutti i cittadini italiani.

Sono previste nuove maggiorazioni per alcune categorie di pensionati italiani. Le cifre sono davvero da record. Non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo per scoprire in cosa consistono questi nuovi aumenti e soprattutto qual è il nuovo ammontare della tredicesima previsto per il mese di dicembre.

Gli aumenti della tredicesima sulle pensioni di dicembre

Il nuovo Governo di Giorgia Meloni sta ricalibrando numerose tra le riforme introdotte dal Governo precedente di Mario Draghi.

Uno dei temi più scottanti è sicuramente quello delle pensioni per i cittadini italiani, che hanno tutto il diritto di godere dei benefici contributivi dopo anni e anni di versamenti.

Sono previste tantissime novità per l’anno 2023, ma già alcune sono ravvisabili in queste settimane e in particolare lo saranno ancor di più nel mese entrante di dicembre del 2022.

I pensionati, infatti, sono in attesa della tredicesima. La maggiorazione prevista dalla legge è attesissima soprattutto da quelle famiglie che hanno seria difficoltà ad arrivare alla fine del mese a causa della crisi.

L’inflazione, infatti, ha messo in ginocchio tutti, soprattutto le fasce meno abbienti della popolazione italiana. Per fortuna, però, arriva ora una bella notizia per alcune categorie di pensionati, che vedranno aumentare l’ammontare della propria tredicesima.

Non vi resta che proseguire con la lettura del nostro articolo per scoprire quali sono le cifre previste e soprattutto per quali categorie di pensionati.

Doppio aumento di 655 euro per queste categorie

A dicembre arriverà la tredicesima per alcuni pensionati e raggiungerà cifre da record. Nessuno si aspettava che ci sarebbero stati aumenti di questo tipo, anche se sono assolutamente dovuti per via dell’inflazione.

In particolare, riceveranno 617,44 euro con la tredicesima incorporata tutti quei pensionati che rientrano nella categoria degli invalidi parziali. Questo calcolo è il risultato dell’importo lordo della pensione a cui va sommato l’incremento previsto dal D.L Aiuti bis, che vale 11,68 euro.

Ma la notizia incredibile riguarda soprattutto la cifra che spetterà agli invalidi totali, che potranno beneficiare di un ammontare pari fino a 1310 o 1335 euro, a cui potrà aggiungere anche il bonus di 150 euro, che farà sfrecciare il totale a 1460 o 1485 euro.

Questo calcolo è il risultato della somma della pensione lorda di 605,76 euro con l’incremento previsto dal D.L Aiuti bis, che vale anche qui 11,68 euro, e con la maggiorazione sociale di 717,88 euro.

Si tratta quindi di un doppio aumento di 655 euro davvero attesissimo dalla maggior parte dei pensionati che fanno parte della categoria degli invalidi totali.

E voi cosa ne pensate di questi aumenti di tredicesima sulla pensione di dicembre del 2022? Credete che sia un ammontare idoneo o che dovrebbe essere ancor più maggiorato?

Fateci sapere se rientrare in una delle due categorie a cui spettano gli aumenti che vi abbiamo illustrato e continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sul tema delle pensioni.