Il consiglio dei vivaisti per far durare il rosmarino in vaso per oltre 10 anni

Questo il consiglio dei vivaisti per far durare il rosmarino in vaso. Con questa tecnica la tua pianta sopravviverà per oltre 10 anni. Ecco che cosa devi fare.

Se vuoi che la tua pianta di rosmarino viva il più a lungo possibile, devi provare allora questo sistema. Con il consiglio dei vivaisti il risultato è garantito: così la tua pianta crescerà in vaso per oltre 10 anni.

Rosmarino, proprietà e caratteristiche di questa pianta aromatica

Il rosmarino è una pianta aromatica che cresce bene nelle aree del Mediterraneo, soprattutto in Italia e in Spagna. Conosciuto fin dall’antichità, veniva utilizzato nella medicina tradizionale per via delle sue proprietà medicali che continuano ancora tutt’oggi ad essergli attribuite.

Si pensi che gli arabi utilizzavano questa pianta per eliminare i parassiti dalle loro coltivazioni, mentre nel Rinascimento, la Regina di Ungheria ordinò la realizzazione di profumi a base di acqua e rosmarino, per rigenerare la pelle. Negli ospedali francesi invece il rosmarino si bruciava per combattere le epidemie.

Anche oggi il rosmarino viene utilizzato, non solo in cucina per la realizzazione di gustosi piatti, ma anche per le sue incredibili proprietà. Il rosmarino, per esempio, ha effetti:

antiossidanti;

batteriostatici;

digestivi;

astringenti;

espettoranti;

carminativi.

Il rosmarino cresce benissimo in vaso. Lo puoi dunque coltivare anche in casa, sul tuo balcone o sul tuo terrazzo. Ciò che lamentano però tante persone è che questa pianta purtroppo si secca molto velocemente. Se vuoi risolvere questo problema, continua la lettura. Oggi ti sveliamo il consiglio dei vivaisti per fare in modo che il tuo rosmarino rimanga perfetto per oltre 10 anni.

Il consiglio di vivaisti per far durare il rosmarino in vaso

Se hai tentato in tutti i modi possibili di far durare a lungo la tua pianta di rosmarino ma senza successo, continua a leggere. Oggi scoprirai come, attraverso la coltivazione in vaso e alcune metodiche naturali, questa pianta aromatica può sopravvivere anche per 10 anni.

I consigli che ti forniamo di seguito sono quelli di alcuni esperti vivaisti. Puoi dunque fidarti, i risultati sono garantiti. La prima cosa che devi sapere è questa: la pianta di rosmarino ha bisogno di luce.

Trattandosi di una specie mediterranea, dovrai collocarla in una zona soleggiata. In questo modo crescerà sana e forte. Perfetta è la posizione sul davanzale di una finestra o in veranda.

Se è vero che necessita di luce per stare bene, è altrettanto vero che la pianta di rosmarino non ha bisogno di troppa acqua. Non teme il caldo né la siccità. Ciò che non ama è invece l’umidità e la troppa irrigazione. Prima di innaffiare la tua pianta, controlla che il terreno nel vaso sia asciutto.

Nel caso contrario, non devi innaffiarla. Ricordati che l’irrigazione della pianta di rosmarino deve essere poca e frequente. Se la innaffi eccessivamente, le sue foglie verdi e profumate finiranno pur assumere una colorazione marrone mentre le sue radici marciranno. Inoltre, ricorda che i ristagni d’acqua sono pericolosi: uccidono la pianta. Fai in modo che ciò non accada.

Per garantire lunga vita alla tua pianta di rosmarino devi scegliere anche il terreno giusto da utilizzare in vaso. Sappi che il rosmarino ha bisogno di un terreno sabbioso, drenato e calcareo. Non utilizzare invece mai un terreno argilloso.

Altro consiglio: proteggi sempre la tua pianta dal freddo. Le temperature troppo basse, il clima umido e ventoso non fanno bene al rosmarino soprattutto se ha meno di 3 anni. In inverno, sarebbe meglio spostare la pianta in casa o ripararla dalle gelate adeguatamente.

Presta attenzione anche al rinvaso e alla potatura! Se hai appena comprato la pianta o se è già cresciuta, devi procedere al rinvaso che si effettua in autunno o in primavera. Prediligi un vaso in terracotta e riempilo con terreno drenato e calcareo. Procedi al rinvaso ogni 3 anni.

Per quanto riguarda la potatura, devi procedere a recidere i rami più deboli dopo la fioritura. Assicurati infine di proteggere la tua pianta dagli insetti. Sono soprattutto i coleotteri fogliari quelli più pericolosi. Usa un insetticida naturale a base di acqua e bicarbonato per eliminarli. Con questi consigli dei vivaisti esperti, il tuo rosmarino vivrà per 10 anni e anche più!