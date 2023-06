Quel che ha trovato nascosto nel terreno questo ragazzo, lo ha reso ricco sfondato

Questo ragazzo ha trovato nascosto nel terreno ciò che sembrava un sassolino, ma era molto di più. La storia.

Capita a volte di fare scoperte sorprendenti in circostanze in cui davvero non ce lo aspetteremmo, e molte volte queste scoperte ci cambiano la vita. È il caso di Kallel Lankward, un ragazzo di 14 anni dell’Arkansas, che ha avuto un’esperienza straordinaria: ha trovato nascosto nel terreno un “sassolino” che lo ha reso ricco sfondato.

Trova un “sassolino” nascosto nel terreno: è un diamante

Da sempre Kallel aveva sognato di visitare il famoso giacimento di diamanti del suo Paese, situato all’interno di un Parco statale. E quando finalmente è riuscito a realizzare il suo sogno, è accaduto qualcosa di incredibile: ha trovato il diamante più grande mai rinvenuto nella storia di quel parco, nascosto nel terreno.

Mentre camminava nel cratere del parco, Kallel notò un piccolo sassolino fermo nei pressi di un torrente, proprio nell’area in cui di solito si estraggono i diamanti. Curioso, richiamò l’attenzione del padre, che inizialmente non pensava si trattasse di un diamante, dato che la pietra era di colore marrone e di dimensioni ridotte.

Tuttavia, la famiglia decise di rivolgersi direttamente agli esperti del centro per determinare se quella pietra avesse un qualche valore. Quello che sembrava un semplice sassolino si rivelò invece essere un diamante da 8 carati, con un valore stimato tra 9 e 22 milioni di dollari!

La pietra ritrovata era grande quanto un chicco di caffè, e il suo colore era stato scurito dalle forti piogge dei giorni precedenti che l’avevano ricoperta di terreno. Queste pietre preziose, infatti, si formano nel mantello terrestre, a una profondità di oltre 100 chilometri, sotto altissime temperature e pressioni.

Qui, le particelle di carbonio si cristallizzano per milioni di anni, creando i diamanti. Successivamente, eventi geologici portano questi cristalli alla superficie terrestre, dove possono essere trovati all’interno di kimberlite o altre rocce vulcaniche.

Anche il portavoce del Crater of Diamonds National Park, Wayman Cox, commentò l’evento affermando che Kallel aveva sognato di visitare il parco e ora era diventato parte integrante della sua storia.

La sua vita si trasforma grazie ad una scoperta

La scoperta del diamante fece scalpore in tutto il Paese e oltre. Kallel, con la sua giovane età, si trovò improvvisamente al centro dell’attenzione mediatica, dato che diversi collezionisti fecero offerte per acquistare la pietra.

Il padre del ragazzo, comunque, decise di prendersi del tempo per accertarsi del reale valore del diamante, e della sua purezza. In questo modo, sarebbe stato sicuro di poterlo vendere ad un prezzo corretto, non perdendo denaro. Nel frattempo, Kallel scelse di dare un nome al suo prezioso ritrovamento, ribattezzandolo “Superman’s Stone“.

E in effetti, questa storia ha qualcosa di straordinario, come nei migliori racconti di supereroi. Il ritrovamento di questa pietra, dal valore stimato fino a 22 milioni di dollari, aveva il potenziale per rendere Kallel il ragazzo più ricco del mondo!

Non sappiamo come sia andata a finire la storia, e se Kallel abbia deciso di tenere per sè il diamante piuttosto che venderlo. Una cosa è certa: dopo quella scoperta, la vita di Kallel e della sua famiglia subì un’immediata trasformazione. E questo dimostra che anche le più grandi opportunità possono arrivare in modo inaspettato e cambiarci la vita in un istante, proprio quando meno ce lo aspettiamo.