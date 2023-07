Estate 2023, svolta africana. Fino a quando?

Estate 2023 che entra nel vivo proprio nel mese centrale del trimestre. Luglio, infatti, ci farà vivere pienamente il grande caldo con il sopraggiungere di un potente promontorio nord-africano. Nel corso della prossima settimana, si prevedono importanti cambiamenti del tempo in Italia, un andamento a cui siamo stati abituati negli ultimi mesi.

In pochi giorni, assisteremo a un passaggio da condizioni meteorologiche instabili e turbolente, principalmente al nord, a condizioni di stabilità e caldo sempre più intenso.

Nella giornata di oggi ci aspettiamo temporali, piogge e grandinate più frequenti, come riportato nelle previsioni sopra menzionate. Ma da venerdì, la situazione comincerà a migliorare rapidamente, e le temperature aumenteranno progressivamente.

Prospettive africane. Estate 2023 che si preannuncia comunque bollente

Questo miglioramento è dovuto all’espansione dell’alta pressione nord-africana, che porterà masse d’aria calda sub-tropicali dall’Algeria verso l’Italia proprio a partire da venerdì. Le giornate di sabato e domenica saranno senza dubbio le più calde della settimana, ma sarà solo l’inizio della seconda ondata di caldo intenso dell’estate!

Domenica, il caldo aumenterà ulteriormente, e le temperature massime raggiungeranno i 38-39°C nei settori interni di Sardegna e Sicilia, fino a 35-36°C in Toscana e a sprazzi anche in Val Padana. Si tratterà di un caldo intenso e anomalo, con temperature di almeno 5-8°C superiori alle medie del periodo nelle zone tirreniche, del nord e sulle isole maggiori.

Sulla costa brezza ma che afa!

Il versante adriatico e alcune aree del sud godranno di temperature leggermente più miti grazie ai venti settentrionali che moduleranno la calura sub-tropicale. Al momento, le temperature sono molto fresche e rimarranno ben al di sotto delle medie del periodo per altri due giorni, a causa del maltempo previsto per oggi e domani, seppur in via di attenuazione con forti temporali sia al nord che in alcune zone del sud.

Estate 2023, si parte con il caldo africano

Venerdì 7 luglio, finalmente avremo una giornata di sole in tutto il paese, con temperature che si avvicineranno alle medie del periodo. L’arrivo dell’Anticiclone Africano sarà graduale: sabato 8 sarà ancora mite, con un leggero aumento termico ma in linea con le medie del periodo o leggermente al di sopra.

Domenica 9 luglio inizierà l’ondata di caldo vera e propria, che potrebbe diventare molto intensa a partire da lunedì 10, soprattutto in Sardegna, Sicilia e nel sud, con temperature massime che supereranno i +40°C per la prima volta in questa stagione in molte località, e valori elevati anche di notte.

Le novità africane sull’estate 2023

Un nuovo elemento di interesse riguarda l’avanzata dell’alta pressione africana che, già a partire da venerdì 7 luglio, comincerà a estendersi verso le nostre Isole Maggiori e le regioni del Nord-Ovest, portando con sé aria molto calda e secca in quota. Questa condizione, insieme al forte sole tipico di luglio, contribuirà ad un significativo aumento delle temperature massime.

Tra venerdì 7 e sabato 8 luglio, il caldo si farà sentire in modo intenso nelle regioni meridionali, in particolare in Sardegna e Sicilia, dove si raggiungeranno i primi +40°C della stagione nelle aree interne.

Meteo, le ultime analisi dei modelli previsionali

Secondo le ultime analisi dei modelli, una massa d’aria molto calda di origine subtropicale, proveniente dall’entroterra desertico algerino e tunisino, si spingerà verso la Sardegna e la Sicilia, provocando un rapido aumento delle temperature. Nelle zone più interne di queste due isole, il termometro potrebbe facilmente superare i +40°C, rendendo il clima estremamente siccitoso.

Il caldo sarà leggermente attenuato nelle altre regioni del Sud, dove le massime dovrebbero mantenersi intorno ai +36°C/+38°C, lontane dai +40°C previsti in Sardegna e Sicilia.

Previsioni in dettaglio

Attualmente, l’anticiclone non è ancora stabilmente presente sul bacino del Mediterraneo, quindi la stabilità del tempo sull’Italia non è garantita, almeno su tutta la Penisola. L’area centrale dell’anticiclone si trova alle latitudini nord-africane, ma nei prossimi giorni inizierà gradualmente a espandersi verso nord, con l’instabilità che sarà sempre più limitata al Nord Italia.

A partire dalla seconda metà della settimana, inizieremo a sentire gli effetti dell’avvicinamento progressivo dell’anticiclone africano verso l’Italia, con un forte aumento delle temperature a partire dal Sud e dalle due Isole Maggiori.

Il Nord Italia rimarrà più ai margini e continueranno ad esserci episodi di instabilità con temporali pomeridiani non solo sulle Alpi, ma anche in Pianura Padana, con il rischio di grandine.

Anticiclone africano: estate 2023 sottomessa al cammello

Questo avanzamento verso nord dell’anticiclone africano, verso l’Italia, porterà un’ondata di caldo intenso nel weekend grazie all’apporto di masse d’aria di diretta provenienza sahariana. Sono previsti i primi picchi notevoli di temperature, con valori di 36-38 gradi, ma le temperature potrebbero raggiungere livelli ancora più alti, soprattutto in Sardegna e Sicilia, dove si potrebbero superare almeno i 40 gradi.

In generale, il tempo sarà stabile ovunque grazie alla presenza dell’anticiclone subtropicale, tranne per alcuni temporali di calore che potrebbero verificarsi sull’Arco Alpino. Anche al Nord, in Val Padana, si sentirà il caldo, anche se con valori meno estremi rispetto al Sud.

L’ondata di calore e l’afa associata potrebbero ulteriormente intensificarsi in tutta Italia nei primi giorni della prossima settimana.

Meteo, estate 2023 bollente nel mese di luglio

Giovedì 6 Luglio: Condizioni meteo ancora instabili al Nord con alcuni temporali diurni e serali, mentre il Centro-Sud sarà prevalente soleggiato.

Venerdì 7 Luglio: Rinforzo dell’anticiclone africano, con maggior soleggiamento anche al Nord e aumento del caldo.

Ulteriori tendenze meteo: entro il weekend, tutta Italia sarà interessata da un’intensa aria sahariana, con picchi di 40 gradi e localmente valori ancora più elevati in Sicilia e Sardegna. Un caldo molto rilevante che nelle regioni del centro e in quelle del meridione sarà presente per buona parte anche della prossima settimana e, comunque, in ogni caso almeno fino a giovedì.

Stabile, soleggiato, caldo e afa in aumento: il giusto mix per pessime giornate.