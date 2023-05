Gli elettricisti non vogliono svelarti il trucco: un mucchio di soldi risparmiati

Svita e avvita le lampadine con questo trucco che tutti gli elettricisti conoscono. Semplice e immediato, ecco come si fa.

La sostituzione di una lampadina può sembrare un compito semplice, ma spesso richiede l’uso di una scala o di una sedia per raggiungere l’alto soffitto o la lampada in questione. Tuttavia, gli elettricisti conoscono un trucco utile per cambiare le lampadine senza doversi arrampicare o rischiare di cadere. In questo articolo, spiegheremo come svitare e avvitare una lampadina utilizzando il famoso trucco della bottiglia di plastica e del manico di una scopa.

Il trucco degli elettricisti per avvitare le lampadine: come iniziare

Per prima cosa, procurati una bottiglia di plastica vuota e tagliala a metà. Assicurati che l’apertura sia abbastanza grande da far passare il manico di una scopa. Poi, prendi il manico di una scopa e inseriscilo nel collo della metà di bottiglia. Assicurati che il manico sia saldamente inserito nella bottiglia, in modo da formare un’impugnatura sicura per l’uso.

Una volta che hai preparato l’attrezzo, puoi procedere a cambiare la lampadina. Prima di tutto, assicurati che la lampadina sia spenta e che il soffitto o la lampada in cui si trova non siano caldi. In caso contrario, aspetta che si raffreddino prima di procedere.

Una volta che sei pronto, usa l’impugnatura della bottiglia di plastica e del manico di una scopa per avvitare delicatamente la lampadina in senso antiorario. Assicurati di non stringere troppo la lampadina, altrimenti potrebbe rompersi. Continua a svitare finché la lampadina non viene completamente rimossa dalla base.

Avvitare la nuova lampadina

Adesso che hai rimosso la vecchia lampadina, puoi avvitare una nuova lampadina utilizzando lo stesso strumento. Posiziona la nuova lampadina sulla base e avvitala delicatamente in senso orario, sempre con l’impugnatura della bottiglia di plastica e del manico di una scopa.

Assicurati di non stringere troppo la lampadina, in modo da non danneggiarla o romperla. Una volta che hai avvitato la nuova lampadina, assicurati che sia saldamente fissata alla base. Accendi la lampadina e controlla se funziona correttamente.

Se la lampadina non si accende, potrebbe esserci un problema con la presa della corrente o con il circuito elettrico. In tal caso, potrebbe essere necessario chiedere l’aiuto di un elettricista qualificato per risolvere il problema.

Perché il trucco degli elettricisti è utile

In conclusione, il trucco della bottiglia di plastica e del manico di una scopa è un modo utile per svitare e avvitare le lampadine senza doversi arrampicare o rischiare di cadere. Ricorda sempre di spegnere la lampadina e di attendere che il soffitto o la lampada si raffreddino prima di procedere.

Con questo trucco, puoi cambiare le lampadine in modo sicuro e senza stress, risparmiando tempo e fatica. Inoltre, questo trucco può essere utile anche per sostituire lampadine in altri luoghi difficili da raggiungere, come ad esempio lampadari alti o lampade da terra con bracci estensibili.

Il trucco della bottiglia è anche un’opzione eco-friendly, in quanto consente di utilizzare oggetti di uso comune come una bottiglia di plastica e un manico di scopa per creare uno strumento utile e pratico.

In questo modo, si riduce l’impatto ambientale dei prodotti utilizzati per sostituire le lampadine. Comunque, è importante ricordare di essere sempre prudenti quando si lavora con elettricità e di non eseguire mai lavori elettrici se non si ha una formazione adeguata.

Se hai dubbi sulla sicurezza o sulla corretta procedura per sostituire le lampadine, non esitare a chiedere l’aiuto di un elettricista qualificato. In questo modo, puoi essere sicuro che il lavoro verrà eseguito correttamente e in modo sicuro, riducendo al minimo il rischio di incidenti.