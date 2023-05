Fogli cattura colore, non buttare soldi inutili: li prepari da casa a costo zero

I fogli cattura colore si fanno direttamente in casa, senza buttare soldi al vento: bastano pochi semplici ingredienti.

Dividere i colori in lavatrice è importante, infatti più di una volta si rischia di rovinare completamente i capi mischiando. Oltre a fare una divisione dei capi bianchi da quelli colorati, il consiglio è di usare un foglio cattura colore. Un modo per risparmiare energia elettrica, acqua e rispettare l’ambiente senza che vengano fatti più lavaggi. Per risparmiare ancora più soldi, questi fogli acchiappacolore si possono fare in casa con pochi e semplici ingredienti (e un pizzico di manualità).

Come dividere i capi colorati in lavatrice?

È importante risparmiare ma, allo stesso tempo, non rovinare i capi in lavatrice. Nel momento in cui si vuole fare un unico lavaggio è preferibile leggere sempre l’etichetta riportata dal produttore. Vestiti e tessuti colorati insieme hanno sempre generato del timore, soprattutto se a contatto con i capi bianchi.

Se i tessuti hanno dei colori forti e possono stingere, allora andranno messi tutti insieme al fine di non fare danni. Si parla di colori come il rosso, il verde e il blu. Poi ci sono i vestiti color pastello del rosa, giallo e azzurro che potrebbero stingere per questo andrebbero sempre messi insieme.

Il problema nasce nel momento in cui non si ha il tempo per fare più lavaggi, o si vuole risparmiare rispettando l’ambiente. Nascono i fogli cattura colore, dei piccoli foglietti di colore bianco che imprigionano tutto il colore che potrebbe intaccare gli altri tessuti in lavatrice. Tutti quanti ne hanno una confezione in casa, da usare nel momento in cui è possibile che avvenga il disastro.

Se si desidera risparmiare ancora di più, perché non creare questi fogli direttamente a casa con il metodo fai da te degli esperti del pulito?

Fogli cattura colore fai da te: ingredienti e uso

Per non rischiare di danneggiare i tessuti e lasciare che i colori vadano in giro, meglio creare un foglio acchiappa colore, direttamente in casa con pochi e semplici ingredienti.

L’occorrente è il seguente:

Stoffa bianca pulita;

Cucchiaio di soda per bucato, 1 cucchiaio;

Acqua calda.

Preparare dei quadretti di tessuto bianco, tutti delle stessa identica misura. Prendere un contenitore di vetro dove si versa l’acqua calda e la soda per il bucato.

Uno alla volta, il quadratino della stoffa ritagliata andrà bagnato con la sostanza e poi fatto asciugare completamente. Una volta che tutti i fogli di stoffa saranno asciutti completamente, si ripongono dentro un contenitore o scatola per essere usati lavaggio dopo lavaggio.

Fare una piccola prova con un giro di lavatrice o con un lavaggio a mano, mischiando dei tessuti di colore diverso. Il foglietto imprigionerà questi colori e i tessuti saranno puliti e senza danno alcuno.