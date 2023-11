Giulia Cecchettin e Filippo Turetta: il giallo degli ex fidanzati scomparsi nel nulla

Le ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta proseguono senza sosta. I due giovani sono stati visti insieme l’ultima volta lo scorso sabato sera in un centro commerciale di Marghera (Venezia), poi da allora si sono perse le loro tracce.

Scomparsi due giovani in Veneto

I due giovani, che si erano lasciati alcuni mesi fa, ma pare fossero rimasti in buoni rapporti, sono usciti insieme lo scorso sabato e sono stati visti l’ultima volta in un centro commerciale di Marghera, provincia di Venezia. Non vedendoli rientrare, le rispettive famiglie hanno sporto denuncia. Le ricerche dei carabinieri si sono estese a tutto il Nord-est. In campo anche unità cinofile e cani molecolari.

Anche il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha lanciato un appello per ritrovare i due ragazzi.