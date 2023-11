Come seminare piccoli semi in poco tempo con questo semplice sistema

Seminare piccoli semi con questo trucco: così risparmi tanto tempo ed ottieni un incredibile raccolto. Questa la tecnica che devi assolutamente provare.

Stanco di perdere ore e ore nell’orto o giardino a spargere semi o interrare piantine? Ecco la tecnica che ti farà risparmiare tanto tempo: questo il trucco per seminare piccoli semi.

Tecniche per una semina efficace

È tempo di semina! Chi ha un appezzamento di terreno o chi si dedica alla cura dell’orto o del giardino per diletto, sa benissimo che per raccogliere i frutti è necessario investire tempo e pazienza.

Quanto è faticoso e noioso però spargere semi nel terreno, dopo averlo ovviamente preparato nel modo opportuno? Esistono tante tecniche di semina che potrebbero aiutarti a risparmiare tempo e fatica.

Generalmente sono due le tipologie di seminagione che vengono utilizzate per la coltivazione di ortaggi, verdure e cereali:

semina a dimora : eseguita sul terreno, è perfetta per le piante erbacee;

: eseguita sul terreno, è perfetta per le piante erbacee; semina in semenzaio: adottata per le piante ortofrutticole.

Entrambe le semine menzionate, soprattutto la seconda, portano via molto tempo ed energia. C’è però un altro tipo di seminagione che solo gli esperti agricoltori conoscono e che dimezza i tempi di lavoro. Finalmente scoprirai anche tu come seminare piccoli semi con un trucco infallibile.

Come seminare piccoli semi con questo sistema infallibile

Seminare piccoli semi come quelli di carote o prezzemolo è difficile e faticoso, soprattutto se la seminagione avviene nel periodo estivo. Diligenza e pazienza sono le doti che devi avere per dedicarti alla semina.

Saprai benissimo che i semi devono essere distribuiti con criterio e rispettando le giuste distanze. Con la tecnica di semina a mano, questo compito è particolarmente difficoltoso, anche per i più esperti.

Ecco dunque che gli agricoltori più preparati hanno ideato un nuovo metodo che permette di risparmiare tempo e fatica senza rinunciare a un buon raccolto: la semina a strisce. Ne hai mai sentito parlare?

Questa tecnica si rivela perfetta per la semina di piante a radice o a foglia verde come spinaci, bietole e insalate. Per mettere in pratica questa tecnica avrai bisogno di alcune cose:

diversi tipi di semi;

acqua e farina;

pennello e fogli di carta assorbente.

Per prima cosa procurati un foglio di carta assorbente abbastanza grande e inizia a ricavare da esso delle strisce. In una piccola bacinella, mischia acqua e farina per creare la tua colla.

Con l’aiuto di un pennello, spargi un po’ della tua colla naturale sulle strisce di carta assorbente e versa su di esse i semi delle tue piante assicurandoti di rispettare le giuste distanze (le carote per esempio, vanno poste a una distanza di 5 cm).

Passiamo alla parte più importante, la seminagione. Prepara il terreno tracciando delle file non troppo profonde. Adagia sul suolo le tue strisce con i semi e ricopri il tutto con uno strato di terreno. Procedi con l’innaffiatura: a distanza di poche settimane, la carta assorbente si degraderà (senza inquinare il suolo) e avverrà la germinazione delle piante!

Questa tecnica la conoscono davvero in pochi eppure è utilissima per garantire una semina veloce ed efficace. Il trucco che ti abbiamo rivelato è perfetto per la seminagione di semi piccoli come quelli di carote, prezzemolo, spinaci, ravanelli e insalate. Così facendo, non solo impiegherai meno tempo e fatica per la semina ma eviterai anche sprechi.

Con la seminagione a mano, quante volte ti è capitato di far cadere più semi del dovuto? Sicuramente tantissime. Con questa tecnica non avrai più nessuna difficoltà: ti faciliti il lavoro, garantisci la corretta spaziatura e di conseguenza la crescita di frutti adeguati e delle giuste dimensioni.