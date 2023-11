Studentessa 15enne violentata su un bus a Bologna, fermati due adolescenti tunisini

I carabinieri sono riusciti a identificare i due aggressori, entrambi sprovvisti del permesso di soggiorno, grazie ad alcune telecamere di sorveglianza presenti in zona.

La violenza risale al 9 novembre scorso, quando i due l’avrebbero molestata su un bus che la riportava a casa da scuola.

Studentessa 15enne violentata a Bologna

I carabinieri di Bologna hanno fermato due 15enni tunisini, accusati di aver violentato una loro coetanea, una ragazza di 15 anni di Bologna. Stando a quanto riferisce l’Ansa, i due – residenti in una casa di accoglienza per minori non accompagnati ed entrambi sprovvisti del permesso di soggiorno – avrebbero avvicinato la vittima su un bus, il 9 novembre scorso, e poi l’avrebbero molestata. La ragazza ha riferito tutto ai genitori, che hanno sporto denuncia.

Sentita alla presenza di uno psicologo, la ragazza ha ricostruito la violenza subita, riferendo ai carabinieri: “Voglio un attimo di giustizia per questa cosa perché non può essere una cosa normale”. Su disposizione della Procura per i minorenni, i 15enni sono stati collocati in una struttura della Giustizia minorile. Nei loro confronti è stata disposta la misura cautelare del collocamento in comunità.