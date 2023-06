Giappone a rischio inondazioni e frane

Maltempo in Giappone, rischio frane e inondazioni per tutta la giornata di oggi e di domani, domenica 4 giugno 2023.

Il rischio riguarda la parte centro orientale del Giappone. A Tokyo si sono già registrate delle forti precipitazioni venerdì e nella mattinata di sabato e purtroppo non ci sono notizie positive per il resto del weekend.

Al momento a causa del maltempo il bilancio è di un morto e di alcuni feriti. Le autorità locali consigliano a 2 milioni di persone un piano evacuazione da seguire con attenzione e cura. Ad essere evacuate dovrebbero essere le prefetture che si trovano a Gifu, Shizuoka, Aichi e Mie.

Area calda e umida causa cattive e rischiose condizioni metereologiche in tutto il Giappone

Le cattive condizioni metereologiche sono state causate dall’area umida e calda che arriva dal sud del paese e dal tifone Mawar. A tutto questo si aggiunge una forte pioggia nell’isola principale del Giappone, ovvero l’isola Honshu.

Per quanto riguarda i morti e i feriti causati dal maltempo. A Toyohashi, un uomo è stato ritrovato morto dai soccorritori dentro un’auto in un campo che venerdì sera si era completamente allagato. A dichiararlo sono le autorità di polizia hanno riportato la notizia di un veicolo probabilmente trasportato dalla forza dell’acqua, quasi del tutto sommerso.

Poi una donna di 80 anni, ha riportato delle serie ferite perché è caduta mentre cercava di scappare.

Si riprende il servizio dei treni ad alta velocità della Central Japan railway

La Central Japan railway principale operatore ferroviario della zona ha annunciato la ripresa dei servizi dei treni ad Alta Velocità (che erano stati sospesi tra Tokyo e Osaka), per il pomeriggio di sabato.

A causa della pioggia erano arrivati gli stop nelle ore precedenti alla giornata di venerdì per ragioni di sicurezza sia per gli operatori che per i viaggiatori. Invece a causa dei fiumi in piena alcune prefetture del luogo hanno emesso un avviso di allerta ai residenti che sono stati invitati a trasferirsi in luoghi più sicuri.

Per concludere nella regione del Kanto, ovvero dove si trova la capitale, sabato mattina si sono registrati ben 47,5 mm di pioggia in una sola ora. L’agenzia prevede per le giornate di oggi e domani, dalle 23 di sabato 3 giugno fino alle 6:00 del mattino della domenica successiva, fino a 120 mm di pioggia in particolare a sud di Tokyo nelle isole Izu. Si raccomanda attenzione e prudenza per evitare situazioni particolarmente rischiose.