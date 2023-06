Max Verstappen conquista la pole position del Gran Premio di Catalogna. Dominio del campione del mondo, prima fila per Sainz, terzo Lando Norris.

Max Verstappen domina le qualifiche e conquista la pole position per il Gran Premio di domani. In Spagna il pilota tedesco della RedBull piazza il miglior tempo, davanti a un ritrovato Sainz e Lando Norris. In seconda fila insieme al sorprendente pilota McLaren c’è Pierre Galsy in Alpine, terza fila invece per Lewis Hamilton e per Lance Stroll. Solo nono Alonso, dopo la grande prova di Monaco. Disastro Leclerc, che partirà dalla decima fila dopo l’eliminazione in Q1.

Ancora Max Verstappen. Il pilota tedesco conquista la pole position in Spagna, per la gara di domani in programma alle ore 15:00 sul circuito della Catalogna. Il campione del mondo strappa con il tempo di un minuto, 12 secondi e 272 millesimi la prima posizione davanti a un ritrovato Sainz e Norris, confermando quanto di buono si era visto già nel Gran Premio di Monte-Carlo.

La terza fila è completata da Lewis Hamilton, davanti a Lance Stroll che stavolta supera il compagno di scuderia Fernando Alonso. Lo spagnolo infatti a causa di un’uscita di pista conclude in ultima posizione. Malissimo, come lo scorso weekend, Charles Leclerc. Il ferrarista a differenza del compagno non riesce a trovare continuità dalla libere della mattinata.

Sergio Perez fuori nel Q2 è l’altro flop di giornata. Il pilota RedBull partirà dall’undicesima posizione. Ecco la griglia completa per la gara di domani: Max Verstappen, Carlos Sainz, Lando Norris, Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Lance Stroll, Esteban Ocon, Nico Hulkenberg, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Sergio Perez, George Russell, Guanyu Zhou, Nyck de Vries, Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Alexander Albon, Charles Leclerc, Logan Sargeant.

Ancora guai per Leclerc

Non riesce a decollare la stagione di Charles Leclerc. Il monegasco infatti chiude un altro sabato da dimenticare, dopo quello del Principato. Stavolta non c’entrano le squalifiche o le penalizzazioni, piuttosto una SF-23 ancora a detta del pilota incontrollabile. Leclerc ritrova una monoposto sbilanciata rispetto alle libere della tarda mattinata, e viene addirittura eliminato in Q1.

Rimasto fermo nelle ultime posizioni, il ferrarista ha provato a risalire la china, dopo l’uscita di Alonso. L’ultimo tentativo con le gomme nuove gli era valso l’11 posto, poi sulla bandiera scacchi il sorpasso da parte di quasi tutti i piloti. Insieme a lui anche Bottas, Magnussen, Albon e Sargeant.

Ai microfoni di Sky il pilota ha confermato le difficoltà della Ferrari, affermando di volere lavorare sui dati e sulla vettura affermando di avere rischiato anche di finire sui muri: “Sarei molto sorpreso se la macchina fosse a posto. Bisogna guardare per bene i dati e soprattutto la vettura. In queste condizioni nelle libere la vettura era buona. A fare le curve a destra andava bene, a fare quelle a sinistra c’era qualcosa sulla posteriore destra che non mi tornava”.