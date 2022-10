In Germania il governo Scholz ha paralizzato il controverso gasdotto, promosso dalla Russia e dai precedenti cancellieri tedeschi, pochi giorni prima dell’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina.

Gazprom, il braccio energetico del Cremlino, suggerisce ora che la Germania invii gas attraverso l’unico dei quattro rami che non è stato danneggiato e che corrisponde al nuovo gasdotto, il numero 2, che non è mai stato messo in funzione, perché il governo tedesco ha paralizzato alla vigilia dell’invasione russa dell’Ucraina.

Il mistero delle esplosioni nei gasdotti russi Nord Stream 1 e 2, considerati un “sabotaggio” da Ue, Nato e governi europei colpiti, aggiunge un nuovo capitolo

Il sabotaggio ha reso completamente inutilizzabile il Nord Stream 1, il condotto attraverso il quale dal 2011 il gas scorreva direttamente dalla Russia alla Germania attraverso il fondo del Mar Baltico, fino a quando la Russia non ha interrotto l’approvvigionamento all’inizio di settembre, adducendo un guasto.

Il messaggio che Mosca sembra lanciare è: il Nord Stream 1 (NS1) è stato distrutto, se l’Europa vuole riavere il gas russo dovrà dare libero sfogo alla messa in servizio del Nord Stream 2 (NS2), un gasdotto nel quale la Russia e diverse compagnie europee hanno investito più di 10 miliardi di euro e sul quale da anni gli Stati Uniti e diversi paesi dell’Est europeo aveva avvertito la Germania che questo secondo gasdotto avrebbe reso i tedeschi troppo dipendenti da Putin.



I precedenti cancellieri tedeschi (Gerhard Schröder e Angela Merkel) avevano promosso il progetto. Più che un’infrastruttura, la NS2 è sempre stata considerata un’arma geopolitica russa con la quale Mosca intendeva approfondire la dipendenza energetica della Germania. Il gasdotto è stato protagonista di uno dei momenti più delicati delle relazioni diplomatiche tra Washington e Berlino, quando il primo ha imposto sanzioni ai soggetti coinvolti nella sua costruzione.

“Dato che il sabotaggio ha bypassato la linea B del Nord Stream 2, Gazprom ora afferma che sarà in grado di inviare gas in Germania attraverso quella linea, poiché le altre tre sono interessate alle esplosioni. In altre parole, la Germania apre il Nord Stream 2 o zero gas russo. Che coincidenza!” dice Simone Tagliapietra, esperta di energia presso il think tank Bruegel, sul suo account Twitter.

Il fatto che le esplosioni abbiano interessato i due rami della NS1 e uno della NS2 è una delle indicazioni che dietro al sabotaggio potrebbe esserci la Russia, secondo il parere di esperti e analisti. Mosca non solo nega la responsabilità, ma accusa anche gli Stati Uniti e la NATO. “Se viene presa la decisione di avviare le consegne tramite il Nord Stream 2, il gas naturale verrà pompato nel gasdotto dopo che l’integrità del sistema è stata verificata”, ha affermato Gazprom in una dichiarazione, in cui riportava che la pressione nei due gasdotti si è stabilizzata.

Le autorità danesi hanno interrotto le fughe di gas domenica, ma lunedì la guardia costiera svedese ha riferito che dalla fuga più piccola rilevata sull’NS2 esce ancora del metano, che produce ancora un cerchio di bollicine sulla superficie di circa 15-20 metri di diametro, come verificato da un aereo alle sei del pomeriggio. La perdita principale, che un tempo misurava circa 900 metri di diametro, non è più visibile. La scorsa settimana sono state rilevate due perdite in ciascun gasdotto, due nelle acque territoriali danesi e due in quelle svedesi.

La Germania ‘subisce’ la guerra ibrida della Russia

Nessuno dei due gasdotti era in servizio; la NS2 perché bloccata dalla Germania quando Mosca ha riconosciuto le sedicenti repubbliche separatiste del Donbass, e la NS1 perché la Russia ha ridotto l’offerta per tutta l’estate fino a quando all’inizio di settembre è stata completamente tagliata per dei problemi tecnici, avevano detto da Gazprom. Entrambi erano, tuttavia, pieni di gas. Mosca ha alimentato le teorie secondo cui l’Occidente è responsabile dell’attacco perché gli Stati Uniti ci guadagnano distruggendo i gasdotti.

Gli esperti affermano che i segnali indicano un atto di guerra ibrida da parte della Russia. Gli attacchi hanno messo sul tavolo la vulnerabilità delle principali infrastrutture europee. L’Unione Europea e la NATO, che hanno promesso una risposta energica, hanno iniziato a prendere provvedimenti per rafforzare la sicurezza intorno ai loro asset energetici. La Norvegia ha schierato l’esercito nella sua infrastruttura petrolifera e del gas nonostante non abbia coste baltiche.

La Svezia ha inviato lunedì una nave di soccorso subacqueo nell’area per avviare le indagini su ciò che è accaduto sott’acqua. La fuga del gas l’aveva impedito fino a quel momento. Continua a essere mantenuto il divieto di navigazione nelle cinque miglia nautiche attorno alle falle.

La Procura svedese ha riferito di considerare l’area come “scena di un crimine”. La Germania, che fino a pochi mesi fa dipendeva dal 55% del gas russo, ha cercato fornitori alternativi di gas naturale (Norvegia in primis) e ha riavviato le sue centrali a carbone per poter fare a meno degli idrocarburi russi il prima possibile.

Le sue riserve sono al 92% della capacità e il cancelliere, Olaf Scholz, ha assicurato che è sufficiente per superare l’inverno. I piani di Berlino non includono l’acquisto di nuovo del gas russo, quindi è probabile che l’offerta di Gazprom venga rifiutata. Il suggerimento della compagnia russa del gas segue le osservazioni del vice primo ministro russo Alexander Novak, in cui affermava che il Nord Stream potrebbe essere riparato con abbastanza tempo e denaro.