Vaccini, cosa accadrà alla quarta dose? L’opinione di Roberto Speranza

Cosa accadrà ai vaccini contro il Covid? Questa è una domanda che si stanno ponendo in tantissimi. A dire la sua opinione è stato il Ministro della Salute uscente, Roberto Speranza.

I vaccini contro il Covid hanno sempre spaccato in due l’opinione pubblica: da un lato troviamo chi ha sempre creduto nella scienza e si è affidato a loro per poter sconfiggere il virus, dall’altro troviamo una massiccia dose di No Vax nostrani. Cosa accadrà con l’avvento del nuovo governo non è ancora chiarissimo, ma nel frattempo, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Roberto Speranza ha voluto dire la sua.

Vaccini: l’opinione di Speranza sulla quarta dose

Cosa accadrà ai vaccini contro il Covid? La quarta dose sarà obbligatoria per tutti? Lo sarà solo per alcune persone considerate più “fragili”? A dire la sua è stato Roberto Speranza, ministro della Salute uscente, che di recente ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera.

La sua posizione appare abbastanza chiara: per lui il pericolo non è scampato. La guerra contro il virus non è vinta, sebbene alcune battaglie lo siano state. Di conseguenza l’allerta deve essere sempre alta e non possiamo abbassare la guardia proprio adesso.

I contagi, infatti, stanno risalendo di nuovo, proprio adesso che le restrizioni sono state quasi del tutto abbandonate (non a caso probabilmente). Ormai, infatti, la mascherina non è più obbligatoria da nessuna parte, tranne presso le strutture sanitarie e le Rsa.

Il Covid, inoltre, sta circolando molto nelle scuole ultimamente, ma anche qui le restrizioni ormai sono praticamente pari a zero, quindi c’è bisogno di massima attenzione. Molto banalmente, spesso partono proprio da qui le catene di contagio: i bambini e ragazzi si contagiano a scuola, portano a casa il virus e lo trasmettono a genitori, fratelli, sorelle, che a loro volta contagiano amici, colleghi, conoscenti e così via.

Ecco perché secondo Speranza i vaccini sono ancora importanti, soprattutto per gli over 60, che dovrebbero procedere il prima possibile con la quarta dose. In Italia tra l’altro la campagna vaccinale ci vede tra i primissimi Paesi al mondo (e questo per quanto riguarda tutte e tre le dosi che abbiamo già fatto). Quindi, sempre secondo il ministro uscente, il nuovo governo dovrebbe spingere sulla quarta dose.

La posizione del centrodestra

Eppure Giorgia Meloni non è sembrata molto in linea con queste sue parole, tanto da riscuotere un discreto successo anche tra i No Vax. Basti pensa che, durante il comizio di chiusura prima delle elezioni, il centrodestra ha parlato, a Piazza del Popolo, esplicitamente di quello che pensa della gestione, fino ad oggi, della pandemia.

La Meloni in quell’occasione aveva affermato senza mezzi termini: “Noi non accetteremo più che l’Italia sia l’esperimento dell’applicazione del modello cinese a un Paese occidentale. Il ‘modello Speranza’ ci ha regalato una nazione che aveva le più grandi restrizioni e, allo stesso tempo, i più alti tassi di contagio e di mortalità. (…) Non piegheremo più le nostre libertà fondamentali a questi apprendisti stregoni, difenderemo il diritto alla salute insieme ai valori fondamentali della nostra civiltà”.

In risposta a queste parole, però, Speranza ha affermato che il modello adottato fino ad ora ha avuto al centro l’evidenza scientifica e la vita delle persone. A indicare quindi che a parer suo nulla di quello che è stato fatto fino ad ora non ha avuto senso.