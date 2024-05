Il segreto del dottor Nowzaradan: perdi subito 8 chili con pochi ingredienti. Andiamo a scoprire il segreto di un’icona di Vite al limite, programma che ha appassionato milioni di spettatori.

Uno dei programmi che negli ultimi anni ha acceso maggiormente le curiosità degli spettatori è sicuramente Vite al limite, che va in onda su Real Time e che racconta le storie di alcune persone che hanno il problema del peso. Al centro delle attenzioni non ci sono solo pazienti comune con gravi patologie alimentari ma anche colui che si prende cura di loro.

Parliamo del dottor Younan Nowzaradan, diventato famoso non solo per il suo programma ma anche per le sue diete ferree che tenta di far seguire ai suoi pazienti che devono perdere peso prima di sottoporti ad operazioni che poi possano completare il loro lungo percorso che potrebbe cambiare radicalmente le vite di queste persone che vivono in perenne stato di difficoltà.

La dieta del dottor Younan Nowzaradan

Il dottor Younan Nowzaradan ha catturato le attenzioni di milioni di spettatori in Italia e nel mondo grazie alle sue cure che possono sembrare all’apparenza dure da seguire, ma che permettono di ottenere grandi risultati in termini di perdita di peso in pochi mesi. Per i suoi pazienti nel programma si tratta di cure essenziali ed anche in certi casi vitali (qui abbiamo parlato di un altro programma che appassiona tantissimo il pubblico).

Ma possiamo anche dire che alcune di queste si potrebbero applicare anche a persone che non si possono considerare pazienti gravi come quelle protagoniste della serie televisiva che come abbiamo detto ha riscosso un fortissimo successo anche in Italia. La dieta che ci permette di perdere perso velocemente è davvero interessante.

Si parte di un piano alimentare che può variare da 800 a massimo 1200 calorie al giorno, e si caratterizza da pochi carboidrati e tante proteine. La prima fase di questa dieta è molto intensa mentre la seconda è di tipo conservativo. La colazione è composta da yogurt magro o latte parzialmente scremato, spuntino con bresaola o 1 uovo e a pranzo 100 grammi di carne bianca.

Il dettaglio che fa la differenza nella dieta

Per quel che riguarda invece la cena, la giornata si potrebbe completare con 1 uovo se non si è mangiato a pranzo o della carne bianca nel caso sia mancata sempre a pranzo però accompagnata in questo caso da verdure. Tutto ci fa pensare ad una dieta tutto sommato non particolarmente impegnativa, che si basa su tre elementi, ovvero carne bianca uova e verdure, oltre che latte o yogurt a colazione.

Senza dimenticare la bresaola per lo spuntino. Quello che fa la differenza sono le quantità da seguire con massima regolarità per non perdere nessun vantaggio ed arrivare a perdere fino ad otto chili in un mese. Si consiglia, prima di cominciarla, di consultare sempre uno specialista che possa dirci se è il caso di cominciarla o meno in base alle nostre caratteristiche fisiche.