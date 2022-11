Francia sul velluto, 4-1 all’Australia

Ha bisogno di uno schiaffo iniziale la Francia di Deschamps, l’Australia va in vantaggio dopo 9 minuti con Goodwin, Rabiot apre la rimonta, Giroud e Mbappè regalano i primi tre punti del girone ai campioni del mondo



Inizio difficile per i campioni del mondo che si fanno sorprendere dalla grande intensità dell’Australia che sfrutta il momento e dopo nove minuti si porta meritatamente in vantaggio.

Lucas Hernandez si fa male e lascia spazio al fratello Theo che confeziona un assist meraviglioso per l’inserimento di Rabiot che si conferma in grandissima forma siglando di testa il gol del pareggio.

Passano soltanto cinque minuti ed il centrocampista di Allegri è ancora protagonista rubando palla e servendo Giroud per il più facile dei tap-in.

Nella ripresa la Francia dilaga con la doppietta del 9 del Milan, che supera Henry arrivano a 51 gol con la maglia della Francia, e con il sigillo di Kylian Mbappè, la Francia vola in testa al Gruppo D.

Inizia con una rimonta il mondiale della Francia di Deschamps, poker all’Australia

Mbappè e compagni hanno avuto bisogno di un pugno iniziale prima di entrare a tutti gli effetti dentro questo mondiale.

L‘Australia infatti fa tutto alla perfezione nei primi 15 minuti portandosi meritatamente in vantaggio e spaventando i campioni del mondo in carica.

La scossa francese arriva dal giocatore più in forma del momento, Adrien Rabiot. Il numero 14 fa esattamente ciò che Allegri gli chiede ormai da due anni, inserimenti e qualità nella trequarti.

Rabiot segna il suo sesto gol in stagione e qualche minuto dopo serve un cioccolatino ad Olivier Giroud che ringrazia e fa 2-1.

Nella ripresa i campioni del mondo gestiscono con grande tranquillità il risultato trovando anche i gol della sicurezza con Mbappè ed ancora con il numero 9 del Milan.

Con la doppietta di oggi Giroud supera Henry nella classifica marcatori della Francia, sono 51 i gol del classe ’86.

Nel finale Konaté sfiora il gol in due occasioni, ma l’Australia riesce a salvarsi “limitando” i danni ed un passivo che rischiava di diventare ancor più pesante.

Grande partita anche di Griezmann, le “Petit Diable” non segna ma mette a disposizione della squadra tutta la sua classe arretrando la propria posizione e diventando una sorta di regista offensivo come chiesto da Deschamps.

La Francia sfrutta al meglio il pareggio tra Danimarca e Tunisia per portarsi subito in testa al Gruppo D, sabato la squadra di Deschamps giocherà contro la Danimarca con l’obiettivo di archiviare subito la qualificazione agli ottavi.