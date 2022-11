Rabiot carica la Juventus, il francese crede nello scudetto

A poco giorni dall’inizio del Mondiale il centrocampista Adrien Rabiot ha caricato i tifosi della Juventus incitandoli a non smettere di credere nel sogno scudetto, a gennaio il francese tornerà con la stessa voglia con cui ha giocato in queste ultime partite.



Durante il calciomercato estivo era uno dei giocatori in uscita dalla Juventus e dopo tre anni di prestazioni deludenti il suo rapporto con i tifosi sembrava ormai definitivamente compromesso.

A luglio si parlava di accordo praticamente ormai raggiunto con il Manchester United, poi però le importanti pretese economiche del calciatore hanno fatto indietreggiare i Red Devils che alla fine hanno optato per Casemiro.

Come rivelato dallo stesso calciatore francese Allegri ha avuto un ruolo fondamentale nella sua rinascita, il tecnico livornese infatti non ha mai smesso di credere in Rabiot dandogli consigli preziosi e motivandolo fino a farlo sbocciare definitivamente.

Il numero 25 negli ultimi mesi ha letteralmente preso in mano la Juventus con gol e assist illuminanti, ora la sua leadership all’interno dello spogliatoio è chiara e sottolineata da tifosi e compagni di squadra.

Adrien Rabiot si è preso sulla spalle la Juventus, il francese ora si concentrerà sul mondiale per poi tornare a Torino con l’obiettivo di recuperare punti sul Napoli e riportare la Vecchia Signora sul tetto d’Italia.

“Prima la Juve vinceva con facilità, ora il campionato è più difficile”#Rabiot spiega le difficoltà dei bianconeri ⚠⚪⚫ pic.twitter.com/U08R8R2KQl — GOAL Italia (@GoalItalia) November 16, 2022

La rinascita di Rabiot, il francese si è preso la Juventus

A pochi giorni dall’inizio del Mondiale in Qatar il centrocampista ha parlato degli ultimi mesi alla Juventus dimostrandosi finalmente inserito all’interno del club bianconero e desideroso di riportare lo scudetto sotto la Mole.

Rabiot andrà in scadenza contrattuale nel prossimi giugno e in questi mesi parlerà con la società per trovare un accordo su un rinnovo che sembrava utopistico fino a qualche mese fa e che ora invece diventa primario per la squadra di Allegri.



In un’intervista alla Gazzetta dello Sport il numero 25 ha speso parole di grande stima verso Max Allegri, definendolo un grande allenatore non soltanto dal punto di vista tattico quanto soprattutto nell’abilità di motivare sempre al meglio la squadra.

Il classe ’95 è entrato in condizione fisica e sta riuscendo finalmente ad incidere all’interno delle partite con gol ed assist cosa che nei tre anni precedenti non era mai riuscito a fare.

Rabiot ha elogiato tutto il gruppo definendo la squadra forte e capace di lottare fino in fondo per lo scudetto nonostante i 10 punti di ritardo in classifica sulla capolista Napoli.

A gennaio tornerà Paul Pogba e Federico Chiesa sarà al massimo della condizione fisica, con un Rabiot di questo livello la Juventus va assolutamente considerata in lotta per il primo posto, il 13 gennaio oltretutto ci sarà proprio Napoli-Juventus, match che potrebbe riaprire definitivamente il campionato.