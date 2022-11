Suor Cristina toglie per sempre il velo: la reazione delle consorelle dopo l’annuncio

Suor Cristina sorprende tutti. La religiosa fa un annuncio sconcertante: ha deciso di togliere per sempre il velo. Ecco la reazione delle consorelle dopo la sua inaspettata scelta.

La religiosa più famosa della televisione, Suor Cristina, ha deciso di abbandonare la vita monastica. Non si è fatta attendere la reazione delle consorelle che esplodono così.

Suor Cristina sciocca l’Italia e il mondo

Solo qualche ora fa, Cristina Scuccia, conosciuta da tutti come Suor Cristina, la religiosa più famosa della televisione italiana, si è presentata a Verissimo facendo una rivelazione inaspettata.

Il salotto di Silvia Toffanin, la compagna di Pier Silvio Berlusconi, è stato testimone di una dichiarazione bomba che ha lasciato l’Italia a bocca aperta: Suor Cristina ha deciso di non essere più una monaca e di lasciare la vita religiosa.

Nessuno, nemmeno lei, si sarebbe mai aspettata un passo del genere dato che solo qualche anno fa aveva rinnovato i voti perpetui a Dio decidendo di proseguire sì nel mondo della musica ma solo come passione da affiancare al suo amore più grande, quello per Dio e la religione.

Che cosa ha portato Cristina a decidere di fare questo cambio vita inaspettato? Come ha spiegato lei stessa a Verissimo, la ex religiosa ha deciso di seguire il suo cuore che da un po’ di tempo la portava lontano dalla chiesa e dalle sue regole e doveri rigidi.

L’annuncio della ex sorella ha sorpreso non soltanto l’Italia, i telespettatori e la conduttrice Silvia Toffanin ma chiaramente anche le consorelle del convento delle Orsoline che hanno a tal proposito commentato la vicenda. Ecco la reazione delle monache che nessuno si aspettava.

La nuova vita della Scuccia

Ne è passato di tempo da quando Cristina Scuccia, conosciuta da tutti come Suor Cristina, aveva sbalordito tutti a The Voice of Italy con la sua straordinaria voce. Il successo di questa trasmissione l’aveva portata a diventare una delle religiose più famose d’Italia e del mondo.

La musica l’ha condotta per un po’ lontana dal convento delle Orsoline, ai concerti, al teatro e persino a New York dove si è esibita davanti al mondo. Eppure non sembrava per nulla intenzionata ad abbandonare la vita monastica, Cristina Scuccia, che solo qualche tempo fa aveva rinnovato i voti perpetui.

All’improvviso, poi, solo qualche settimana fa, la scelta che ha lasciato tutti di stucco: Cristina ha deciso di svestire gli abiti da monaca e di indossare quelli di una cameriera. Ebbene sì, con grande sorpresa, nel salotto di Silvia Toffanin la ex religiosa ha dichiarato che oggi vive in Spagna e lavora come cameriera.

Ha dichiarato anche di essere felice della sua nuova vita e che nonostante tutto, la fede in lei è ancora forte ma il cuore l’ha portata lontano dalla chiesa. Non è stata sicuramente una scelta facile quella di Cristina che era convinta di voler dedicare la sua vita a Dio e alla religione, eppure questo colpo di scena ha rimescolato le carte in tavola per lei.

Le consorelle reagiscono così alla scelta della ex religiosa

Ma come hanno reagito le consorelle che da un momento all’altro hanno visto la Scuccia fare le valigie e spiccare il volo cambiando completamente vita? La loro reazione non si è fatta attendere. In realtà, le consorelle della ex suora sembra che siano piuttosto arrabbiate.

Tantissime televisioni, giornali e portali hanno cercato di registrare il commento delle suore ma la delusione è tanta da non voler commentare l’accaduto. Le consorelle hanno infatti affermato di non avere nulla da dire su questa questione, che non c’è assolutamente nulla di cui parlare.

Le loro parole fanno intendere che l’abbandono da parte di Cristina al convento non è stato accettato positivamente, quasi come se la Succia avesse imbarazzato l’ordine religioso scegliendo di vivere una vita completamente diversa dai valori imposti dalla fede e dalla chiesa.