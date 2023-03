Fondi di caffè sui davanzali delle finestre: risolve un problema molto comune

Ecco come realizzare un insetticida con i fondi di caffè, un prodotto che vi aiuterà a combattere gli insetti e soprattutto le mosche. In questo modo si risolvono dei problemi molto comuni.

Vi sveliamo come dare nuova vita ai fondi di caffè. Invece di gettarli, create questo prodotto incredibile. Siamo sicuri che non ve ne pentirete.

Come riciclare il caffè già utilizzato

Sono tantissime le persone che gettano i fondi di caffè dopo aver consumato questa buonissima bevanda. Eppure, non sanno che potrebbero riutilizzare i fondi, dandogli altri usi incredibili.

Potete usare i fondi di caffè, ad esempio, come fertilizzante per il giardino. Non dovrete fare altro che versare il caffè sulla terra delle vostre piante preferite, per constatare come riacquisiranno nuova vita.

Un altro modo per riutilizzarli è quello di neutralizzare gli odori. Il caffè, infatti, ha un aroma molto particolare, che riesce a vincere su tanti odori sgradevoli della nostra casa, come ad esempio quelli emanati dal frigorifero.

Non tutti lo sanno, ma i fondi di caffè hanno anche un grande potere abrasivo, che può essere sfruttato, per esempio, per la pulizia delle pentole e delle padelle. Ed è proprio grazie al loro potete abrasivo ed esfoliante, che i fondi possono essere impiegati per eliminare le cellule morte dalla nostra pelle.

Riescono a contrastare anche un altro inestetismo cutaneo, la pelle a buccia d’arancia. Basterà effettuare dei massaggi con movimenti circolari per notare dei miglioramenti quotidiani. I fondi di caffè possono essere usati anche per aiutare i nostri capelli a ricrescere, in quei punti dove, ad esempio, notiamo una leggera caduta, dovuta magari allo stress o all’alimentazione poco bilanciata.

E poi i fondi di caffè possono essere utilizzati per riparare i mobili graffiati. Tutto quello che dovete fare è creare una pasta con i fondi e un po’ d’olio d’oliva, da passare sui mobili graffiati. E se non sapete perché tantissime persone mettono i fondi di caffè sui davanzali delle finestre, ecco che di seguito vi sveliamo il motivo.

Insetticida con i fondi di caffè

Come vi abbiamo già detto, i fondi di caffè non andrebbero mai gettati e invece riutilizzati. Oggi vi sveleremo un metodo per riciclarli, che sfrutta proprio l’odore incredibile che questi fondi emanano.

Il profumo del caffè, infatti, può neutralizzare i cattivi odori provenienti da ogni angolo della casa, ma può anche neutralizzare qualcos’altro: gli insetti.

In particolare, i fondi di caffè risultano particolarmente efficaci per allontanare le mosche. Se volete creare un’insetticida con i fondi di caffè, quindi, non dovete fare altro che riempire alcune tazzine con quest’ingrediente e appoggiarle sui balconi o sui davanzali delle vostre finestre. Si tratta di un metodo semplice, ma che funziona alla perfezione.

Sarà così che le mosche, che non sopportano quest’aroma, desisteranno dall’entrare in casa vostra. Ricordatevi che dovrete cambiare periodicamente i fondi di caffè, sostituendo quelli vecchi. Soltanto in questo modo potrete far sì che l’aroma del caffè rimanga sempre intenso ed efficace nel tempo. Siamo sicuri che gli insetti si manterranno ben lontani dalla vostra casa.