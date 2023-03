Potente fertilizzante casalingo, con 2 ingredienti fai rivivere ogni singola pianta

Realizziamo un potente fertilizzante casalingo con due ingredienti, che vi aiuterà a far rivivere le vostre piante in un modo incredibile.

Ecco quali sono i due ingredienti miracolosi, che faranno in modo che le vostre piante rivivano in poco tempo. Anche le piante più spente e provate dal clima troppo caldo o troppo freddo possono rivivere con questo potentissimo fertilizzante naturale.

Piante appassite, alcuni accorgimenti

Tutti noi vorremmo avere sempre un bellissimo giardino o un balcone curati al massimo. La prima cosa che è indispensabile fare, per ottenerlo, è curare le proprie piante. Delle piante appassite, infatti, non sono un gran biglietto da visita.

Dovete sapere che basta adottare alcuni accorgimenti per mantenere le vostre piante in salute come quando le avevate acquistate. Innanzitutto è fondamentale innaffiarle con la giusta quantità d’acqua, in modo da nutrirle.

E poi è indispensabile che le vostre piante siano seminate in punti del giardino o del balcone dove arrivi il sole e che allo stesso tempo non arrivi molto vento. Un’altra cosa da considerare è la terra. Dovreste pensare a quale tipo di fertilizzante, ad esempio, potete acquistare e utilizzare per coltivare al meglio le vostre piante.

A tal proposito, oggi vi mostriamo la ricetta incredibile di un fertilizzante naturale, che potete realizzare direttamente a casa vostra. Vi bastano soltanto due ingredienti, che sicuramente avete già a casa, per dare vita a qualcosa di unico.

Fertilizzante casalingo con avena e lenticchie

Oggi vi proponiamo la ricetta del fertilizzante con avena e lenticchie, un mix di ingredienti che si riveleranno ottimi quando vorrete prendervi cura delle vostre piante appassite.

Tutto quello che dovrete fare è frullare le lenticchie e inserire nel mix anche l’avena. Ora mettete i due ingredienti all’interno di una pentola colma d’acqua calda e portate a ebollizione.

Una volta che avrete bollito il tutto, lasciate che raffreddi e filtrate il composto con un colino, all’interno di una boccetta. Potete anche decidere di aggiungere uno spray alla boccetta, in modo da poter spruzzare il fertilizzante con avena e lenticchie direttamente sulla terra della pianta.

Se no, potete semplicemente diluirlo nell’acqua che utilizzate per innaffiare regolarmente le vostre piante appassite. Vi invitiamo a ripetere la procedura più e più volte nell’arco di una settimana, per far sì che la vostra pianta riviva nel modo più rapido ed efficace possibile.

Sappiate che si tratta di un fertilizzante davvero potente, che è in grado di far rivivere anche le piante per le quali sembra non esserci più speranza. Il prodotto naturale combina le proprietà dell’avena, che contiene minerali come il potassio, e quelle delle lenticchie.

In questo caso, i legumi servono come dei veri e propri ormoni della crescita, in grado di far crescere rigogliose le vostre piante, anche se spente e provate dal clima. Vi raccomandiamo di usare questo fertilizzante con avena e lenticchie su tutte le vostre piante, per documentarne gli effetti. Risparmierete tutti i soldi che prima impiegavate per l’acquisto di fertilizzanti chimici e costosissimi, che vi svuotavano le tasche e che allo stesso tempo inquinavano l’ambiente.