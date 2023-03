Balcone invaso da piccioni, la colpa è di questa profumatissima pianta: toglila

Balcone invaso da piccioni? Tutta colpa di questa profumatissima pianta: toglila se non vuoi che questi bizzarri pennuti creino un nido tra i tuoi fiori.

Sei alla ricerca di una soluzione per sbarazzarti dei piccioni che invadono il tuo balcone? La prima cosa che dovresti fare è allora togliere questa pianta che sicuramente avrai anche tu. Vedrai che così facendo risolverai questo spiacevole inconveniente.

Balcone invaso da piccioni: come gestire la situazione

Che tu viva in città o in campagna poco importa: spesso i balconi delle nostre case si ritrovano invasi dai piccioni che appollaiati sulle ringhiere, diventano i padroni della nostra dimora.

Pennuti curiosi e bizzarri, una volta trovato un posto in cui nidificare, diventano fastidiosi. Bisogna stare particolarmente attenti alla loro presenza perché si tratta di uccelli che talvolta possono portare anche ad infezioni per via dei loro escrementi che tra l’altro sono corrosivi e possono intaccare anche le facciate delle nostre abitazioni.

Se hanno nidificato anche sul tuo terrazzo o sul tuo balcone, devi provvedere immediatamente ad allontanarli. Poniti però questa domanda: come mai stanno venendo da me? La risposta è semplice: probabilmente possiedi questa pianta profumatissima che li attira. Se vuoi risolvere questo spiacevole inconveniente, devi allora toglierla dall’esterno.

La pianta profumatissima che attira i colombi

I piccioni, per quanto simpatici possano apparire, talvolta sono anche molesti non soltanto per il rumore che fanno ma anche per via degli escrementi che rilasciano sulle ringhiere dei nostri balconi o terrazzi.

Proprio le loro feci, sono un importante fonte di infezione oltre che un problema per l’estetica dei nostri edifici. Se stanno nidificando anche nei pressi della tua casa, devi preoccuparti di allontanarli il prima possibile.

Sai che talvolta il responsabile principale del richiamo dei piccioni è una pianta profumatissima? Molto probabilmente è presente anche sul tuo balcone: stiamo parlando del rosmarino. Ebbene sì, proprio questa erba aromatica è quella che attira nella maggior parte dei casi i piccioni sul tuo terrazzo o sul tuo balcone.

L’odore gradevole delle sue foglie è una calamita per questi pennuti che possono decidere di nidificare proprio nei pressi in cui è collocata questa pianta. Ma il rosmarino non è l’unico ad attirare l’attenzione dei colombi: tutte le erbe aromatiche, quindi anche il basilico, il timo, la salvia e la maggiorana, potrebbero richiamare questi uccelli sul balcone.

Se invece non possiedi le erbe aromatiche ma ti ritrovi ugualmente invaso dai piccioni, forse è perché hai delle piante colorate o che producono germogli come la rosa canina o i girasoli.

Sappi che anche queste varietà richiamano i pennuti che adorano nutrirsi con i loro semi, la fonte principale della loro alimentazione. Secondo gli esperti, esistono anche altre varietà di piante in grado di attirare i piccioni sul tuo balcone o sul tuo terrazzo.

Ecco un elenco piuttosto esaustivo. Se le possiedi e non vuoi avere il problema dei piccioni, allora dovresti pensare di spostare le piante all’interno della casa o di eliminarle completamente dall’esterno.

Ma di che tipologia di piante stiamo parlando? Te lo diciamo subito:

Edera : questa pianta rampicante è il rifugio preferito dei piccioni

: questa pianta rampicante è il rifugio preferito dei piccioni Biancospino : le bacche di questa pianta stimolano l’appetito dei piccioni

: le bacche di questa pianta stimolano l’appetito dei piccioni Cotonastro : le sue bacche colorate attirano l’attenzione di piccioni e non solo

: le sue bacche colorate attirano l’attenzione di piccioni e non solo Alberi fruttati: soprattutto pero, nespolo e melo

I consigli degli esperti

Se per tanti può rappresentare un problema avere i piccioni sulle ringhiere del proprio balcone o sulla terrazza, per altri invece essi rappresentano una compagnia gradita. Sai che alcune persone invece coltivano proprio piante per il cosiddetto “Birdgarden”, cioè giardino accogliente per gli uccelli?

Se vuoi evitare che però rovino le tue piante, accoglili nel modo migliore. Gli esperti dicono che non deve mai mancare dell’acqua e del cibo da appendere in una mangiatoia, magari sotto al tetto.

Il loro nutrimento consiste essenzialmente in frutta secca, briciole di pane ma anche mais tritato e frumento. Magari puoi divertirti a creare anche delle casette utilizzando dei barattoli in vetro o addirittura bottiglie di plastica.

Questi nidi artificiali, da allestire prima dell’arrivo della primavera, diventeranno luoghi accogliente per questi pennuti. Ci rendiamo però conto che mentre pettirossi, tortore e passeri possano anche permanere sul nostro balcone senza procurare eccessivi danni, lo stesso discorso non vale per i piccioni che, molesti e sporchi, possono rappresentare davvero un problema.

Se vuoi sbarazzarti di questi pennuti in maniera definitiva allora dovresti pensare di eliminare queste piante che ti abbiamo indicato dal tuo balcone. Solo così potrai risolvere questo problema spiacevole. Sai che esistono anche dei repellenti per piccioni? Gli ingredienti con cui sono realizzati permettono di tenerli alla larga dai tuoi balconi.