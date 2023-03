E’ trascorso quasi un mese dalla fine del festival di Sanremo e sono circa 30 giorni da quando i Ferragnez non pubblicano più una foto o un video insieme sui loro profili social, al punto tale da pensare che i due fossero in crisi. A rassicurare i fan della coppia ci pensa il settimanale Novella 2000 che li ha beccati in agriturismo tutti insieme appassionatamente.

Dopo la tempesta del mese scorso al teatro dell’Ariston tra il rapper e l’imprenditrice digitale pare sia ritornato il sereno, ma questa volta hanno deciso di vivere la loro quiete familiare lontano dai social.

I Ferragnez insieme appassionatamente

Per gli appassionati della liason Fedez-Ferragni potete iniziare a dormire sogni tranquilli: tra i due pare sia tornato il sereno. A confermarlo non sono i diretti interessati ma le foto scattate dal settimanale Novella 2000.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Novella 2000 (@novella2000_official)



Una nuova vita lontana dai social e dalle stories che durano 24 ore. Una scelta voluta dallo stesso rapper come ha comunicato nei giorni scorsi nel suo profilo e che la moglie ha deciso di rispettare, omettendo il marito nei suoi scatti condivisi su Instagram.

Il noto settimanale ha paparazzato la coppia in compagnia dei loro figli, Leone e Vittoria, trascorrere qualche ora di spensieratezza presso un agriturismo fuori Milano, in Val Brembana. Un weekend tra sorrisi e gite con il pony.

Le condizioni di salute di Fedez

Nonostante non ci sia aria di crisi con la moglie, l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, preoccupano le condizioni di salute di Fedez. Il rapper dopo la fine del festival di Sanremo, ha deciso di mostrarsi poco nel suo profilo Instagram e quelle rare volte in cui è intervenuto si è mostrato teso e balbuziente.

Un problema che di certo non è passato inosservato e che nei giorni scorsi è stato confermato dallo stesso Fedez che in un post ha comunicato di volersi allontanare dai social perché sta attraversando un periodo particolare della sua vita. I motivi non sono ancora chiari. Non si conoscono le cause del suo problema di salute e se sono legate alle sue balbuzie.

Settimana scorsa non si è presentato nemmeno alla conferenza della terza edizione di Lol, chi ride è fuori, e nemmeno all’udienza per la strage di Corinaldo, chiamato a deporre in quanto anche lui aveva tenuto un concerto nella stessa location. Nel suo ultimo post, Fedez, ha voluto anche precisare che il suo allontanamento dai social non c’entra la moglie, la quale ha voluto ringraziare pubblicamente per il suo supporto.