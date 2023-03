Elisabetta Beltrame, il mondo dell’atletica dice addio alla runner laziale

La giovane runner Elisabetta Beltrame è scomparsa in seguito a un male incurabile, proprio il giorno del suo 36esimo compleanno. I funerali domani, alle 10.30.

Un grave dramma nel mondo del running e dell’atletica: arriva la notizia della morte di Elisabetta Beltrame, giovane runner della squadra Lbm.

La scomparsa annunciata proprio il giorno dei suoi 36 anni, un giorno triste arrivato purtroppo dopo una brutta malattia che, purtroppo, non ha superato. Domani si terranno i funerali.

Addio a Elisabetta Beltrame, aveva 36 anni

Molto attiva e conosciuta nel mondo del running laziale, romano ma anche italiano: la famiglia e i colleghi dicono oggi addio a Elisabetta Beltrame, una runner molto talentuosa, stimata e amata da tutto il mondo sportivo.

Una lunga e brutta malattia l’ha portata via e la notizia è arrivata oggi, proprio mentre si correva la maratona Roma-Ostia.

Le esequie di Elisabetta si terranno domani 7 marzo, martedì, alle ore 10.30, presso la chiesa di San Filippo Neri, in via delle Sette Chiese 203.

Sono tantissimi i messaggi che stanno arrivando in queste ore, da colleghi e amici, ma anche da chi la seguiva in ambito sportivo.

La sua squadra ha lasciato un messaggio pubblico in ricordo di Elisabetta Beltrame, ricordando la sua passione e la sua forza:

“Oggi ci ha lasciato la nostra Elisabetta, nel giorno del suo 36esimo compleanno non esistono parole per una perdita del genere. Noi ti ricorderemo sempre per quel sorriso speciale, per la tua forza che non ti ha mai abbondata, per la tua allegria, per le tue vittorie ed i tuoi successi”

Anche l’ASD Talenti Running Team ha ricordato Elisabetta, con una foto in cui sorride felice:

Tra questi messaggi anche l’Athletica Vaticana scrive: “Athletica Vaticana ricorderà Elisabetta fraternamente, nella preghiera, nella Messa del Maratoneta che sarà celebrata sabato 18, alle ore 18, nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo”

Anche la Fidal Lazio, per voce del suo presidente Fabio Martelli, ha condiviso un pensiero per Elisabetta: “La società esprime il più profondo cordoglio per una morte che colpisce tutto il mondo dell’atletica capitolina e regionale”

La carriera di Elisabetta Beltrame

Correva per la LBM e faceva parte di una categoria di atlete che quando corrono sembrano leggere come una piuma: ecco com’era Elisabetta Beltrame, dalla grande passione per questo sport.

Brava, veloce, ha sempre amato lo sport fin da piccola, tanto che lei stessa aveva dichiarato in passato di aver praticato innumerevoli discipline.

Ma la sua più grande passione era la corsa, in cui si è cimentata a livello professionale e per la quale aveva un grandissimo talento.