Femminicidio a Castelfiorentino, l’ex marito di Klodiana Vefa si è suicidato

Il corpo dell’uomo è stato trovato in una zona isolata di San Casciano in Val di Pesa, provincia di Firenze.

Alfred Vefa si sarebbe sparato un colpo di pistola alla testa, con la stessa arma con cui ha ucciso l’ex moglie, Klodiana Kefa, 36 anni.

Trovato morto l’ex marito di Klodiana Vefa

Una ricerca durata ore, conclusasi con il ritrovamento del cadavere di Alfred Vefa, l’uomo che – nella serata di giovedì, 28 settembre – ha ucciso l’ex moglie a colpi di pistola in strada, a Castelfiorentino (Firenze). La vittima, Klodiana Vefa, 36 anni, è stata raggiunta da numerosi proiettili ed è morta sul colpo. Il killer è salito in auto e si è dato alla fuga. Immediatamente sono scattate le ricerche dell’ex marito, con cui la donna era separata da anni.

Il ritrovamento del cadavere è avvenuto questa mattina, dopo la segnalazione di un’auto abbandonata in una zona isolata del comune di San Casciano in Val di Pesa. Alfred Vefa si sarebbe ucciso con la stessa arma con cui ha fatto fuoco contro l’ex moglie.

L’omicidio

Klodiana, che lavorava come cameriera, aveva due figli: una ragazza di 14 anni e il maggiore di 17. Sono stati proprio i due ragazzi a trovare il corpo senza vita della madre, uccisa sotto casa, in via Galvani. Quando hanno udito gli spari, i due adolescenti sono scesi in strada e hanno trovato la madre in un lago di sangue. I vicini di casa hanno allertato i soccorsi, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

E’ partita così la caccia all’uomo, conclusasi questa mattina all’alba con il ritrovamento del corpo di Alfred Vefa.