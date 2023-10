Fedez ha lasciato l’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove era ricoverato per via di due ulcere, che gli avevano causato una emorragia. Le ultime analisi non hanno evidenziato ulteriori problematiche e i medici del nosocomio lombardo hanno acconsentito alle dimissioni.

Accompagnato dalla moglie Chiara, che in questi giorni gli è sempre rimasta accanto, il cantante si è fermato a parlare con i giornalisti, ringraziando in primis i donatori di sangue.

Fedez dimesso dall’ospedale

Ha ringraziato sua moglie Chiara (Ferragni) che gli è sempre stata accanto, ma non ha dimenticato di menzionare i donatori di sangue senza i quali – molto probabilmente – oggi non sarebbe qui. Ricoverato all’ospedale Fatebefratelli di Milano dal 28 settembre scorso, Fedez è stato dimesso nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 6 settembre.

Colpito da due ulcere, che gli avevano causato una emorragia, il cantante è stato sottoposto a una gastroscopia urgente per fermare un nuovo sanguinamento. Lo scorso anno era stato operato per un tumore al pancreas, poi il ritorno in ospedale, al Fatebenefratelli di Milano, e le dimissioni nelle scorse ore.

Tornato a casa, il rapper e la moglie hanno pubblicato una foto con le immagini delle loro mani e della zampa del cane, ringraziando quanti gli hanno dimostrato affetto e vicinanza in questi giorni particolarmente difficili.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Proprio ieri Chiara Ferragni, che in questi giorni ha mantenuto il silenzio più totale sui social, aveva risposto ai cronisti in attesa fuori all’ospedale di Milano, spiegando che Fedez stava meglio. In mattinata era trapelata la notizia delle possibili dimissioni, visti anche i risultati delle ultime analisi.