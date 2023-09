I quattro indagati avrebbero tentato di dare fuoco alla casa del poliziotto e avrebbero incendiato le auto di alcuni parenti. Il tutto per vendicare il sequestro di una villetta abusiva nel Foggiano, poco distante dall’abitazione dell’agente.

Gli agenti della Squadra Mobile di Foggia, di cui fa parte anche la vittima, indagano anche su un altro fatto: l’esplosione di un ordigno – il 16 settembre scorso – nei pressi dell’abitazione del poliziotto, per chiarire se anche questo episodio sia riconducibile alle intimidazioni inflitte al poliziotto.

Intimidazioni contro un poliziotto a Foggia

Avrebbero prima tentato di dare fuoco alla sua casa con due taniche di benzina, poi avrebbero bruciato le auto di alcuni parenti. Tutto questo per vendicare il sequestro di una villetta abusiva a Foggia, di cui si era occupato – fra gli altri – un agente di polizia vittima di numerosi atti intimidatori.

Per questo, nelle scorse ore, la Polizia di Stato Foggia ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 persone, accusate di aver messo in atto le intimidazioni ai danni di un agente in servizio nella >Squadra Mobile di Foggia.

Stando a quanto ricostruito, i 4 – tra cui il fidanzato della proprietaria della villetta sequestrata – avrebbero tentato di bruciare l’abitazione dell’agente, mentre la famiglia era in casa, e avrebbero dato alle fiamme le auto di proprietà di alcuni parenti della vittima. Gli agenti indagano anche sull’esplosione di un ordigno, il 16 settembre scorso, avvenuta proprio nei pressi dell’abitazione del poliziotto, per chiarire se i fatti siano collegati.