L’incidente è avvenuto questa mattina – poco dopo le 9 – nella cava “Canzian Inerti”, che produce materiali edili. La vittima sarebbe rimasta schiacciata dalla sponda del suo camion, mentre chiudeva una vasca adibita al trasporto di materiale.

Incidente sul lavoro a Spresiano: morto un operaio

Incidente sul lavoro a Spresiano (in provincia di Treviso) dove questa mattina un operaio è rimasto schiacciato mentre chiudeva la sponda di una vasca per il trasporto di materiale inerte.

L’incidente è avvenuto nel piazzale della ditta, la “Canzian Inerti”, quando l’operaio stava armeggiando vicino al suo camion. La sponda posteriore del mezzo lo ha preso in pieno, uccidendolo sul colpo. Inutili i soccorsi, per la vittima non c’è stato nulla da fare.

In corso le indagini per accertare la dinamica dell’incidente e appurare se siano state messe in atto tutte le misure di sicurezza del caso.

Notizia in aggiornamento.