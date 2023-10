Fedez è guarito: tornerà a X Factor

È stato lo stesso cantante ad annunciarlo tramite una storia su Instagram. I live di X Factor partiranno il 26 ottobre su Sky. A condurli ci sarà sempre Francesca Michielin, anche lei reduce da un problema di salute che l’aveva costretta a prendersi un periodo di pausa.

Fedez ha spiegato di aver avuto l’approvazione dei medici per partecipare al programma che seleziona talenti canori e che in passato ha “sfornato” cantanti del calibro di Marco Mengoni e i Maneskin.

Fedez torna a X Factor

Fedez potrà tornare a X Factor. Dopo il ricovero all’ospedale Fatebenefratelli di Milano per via delle due ulcere che lo avevano colpito, causandogli un’emorragia, Federico Lucia . in arte Fedez – torna nella giuria di X Factor, il talent show di Sky. Ad annunciarlo è stato il cantante stesso con una storia su Instagram. “Sono andato a fare una visita di controllo e oggi mi hanno fatto il certificato medico per poter partecipare a X Factor” ha raccontato. Il 6 ottobre scorso il cantante è stato dimesso dal nosocomio lombardo, dopo un ricovero d’urgenza e una gastroscopia. All’uscita dall’ospedale, Fedez ha ringraziato i donatori di sangue, senza i quali non sarebbe riuscito a sopravvivere, per via della copiosa emorragia che lo ha colpito.

Lo scorso anno il rapper era stato operato per un tumore al pancreas, una malattia che lo aveva avvicinato molto a Gianluca Vialli. Tra i due era nata una profonda amicizia e Fedez ha sempre ricordato l’ex calciatore, scomparso il 6 gennaio scorso, con grande commozione.

Al via i talent di X Factor

I live del talent show partiranno il prossimo 26 ottobre in esclusiva su Sky. Alla guida ci sarà Francesca Michielin, che lo scorso agosto era stata costretta ad annullare due date del tour estivo per via di un problema di salute, che qualche settimana dopo l’ha costretta a un nuovo stop. Anche le condizioni della cantante veneta sono più che ottimali per riprendere la conduzione del programma.