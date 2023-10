Il piccolo, che i medici hanno deciso di chiamare Francesco, è tuttora ricoverato nel reparto di Terapia intensiva neonatale e neonatologia del Materno infantile dell’Aou di Sassari, ma le sue condizioni sono buone.

Avviato l’iter per l’affidamento, mentre la madre – 29 anni – resta piantonata in ospedale. La giovane, accusata di tentato omicidio, ha riferito di aver abbandonato il figlio, perché frutto di una gravidanza indesiderata.

Il neonato abbandonato a Osilo sarà dato in affidamento

Uno scricciolo di due chili e 615 grammi, che si è dimostrato già fortissimo. Il piccolo Francesco (questo il nome che i medici hanno scelto per lui) è nato ieri mattina all’alba in casa a Osilo, Sassari. Appena venuto al mondo, la madre ha deciso di abbandonarlo. Scesa in strada, l’ha adagiato, nudo e con il cordone ombelicale ancora attaccato, sotto un’auto parcheggiata in strada. Fortunatamente il trambusto ha svegliato la nonna del piccolo, che ha notato il bambino e ha immediatamente allertato i soccorsi.

A quel punto il neonato è stato trasferito all’ospedale di Sassari, dove è tuttora ricoverato. Nonostante un principio di ipotermia, sta bene e i medici hanno detto che respira autonomamente. Resterà nel reparto di Terapia intensiva neonatale ancora qualche giorno, ma le sue condizioni di salute sono buone. È stato già avviato l’iter per l’affidamento.

La madre del piccolo, che è in stato di arresto con l’accusa di tentato omicidio, si trova ricoverata nello stesso ospedale, nel reparto di ginecologia. La giovane sta bene e – come riferisce Fanpage – sembra piuttosto tranquilla. Pare che avesse tenuto nascosta la gravidanza a tutti i suoi familiari, compresi nonni e genitori che vivono con lei a Osilo. Sembra che la 29enne abbia deciso di abbandonarlo perché frutto di una gravidanza indesiderata.