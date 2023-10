Domani ci sarà uno sciopero generale che riguarda i lavoratori: sospeso il servizio di trasporto pubblico e scuola. Primi disagi da stasera.

La giornata di domani, venerdì 20 ottobre 2023, sarà interessata da uno sciopero generale. Ma partirà ancora prima. Infatti inizierà alle 21:00 del 19 ottobre 2023 e terminerà allo stesso orario di venerdì 20. Si tratta di uno sciopero che coinvolgerà tutti i settori e per questo potrebbe portare diversi disagi.

Tra servizio di trasporto pubblico locale, regionale e nazionale e chiusura delle scuole. Ma non solo ci sarà anche l’interruzione di altri servizi come ad esempio la sanità. A proclamare lo sciopero Adl, Cub, Sgb, Si Cobas. Hanno aderito allo sciopero anche Cub trasporti, Usi Cit. Usi, Usi educazione, Cub sanità. Flai trasporti e servizi.

I motivi dello sciopero generale di venerdì 20 ottobre

Come abbiamo appena detto venerdì 20 ottobre sarà interessata da uno sciopero dei lavoratori ma qual è il motivo? I sindacati chiedono un rinnovo dei contratti con un aumento dei salari. Sono anni infatti che i lavoratori attendono questi due richieste ma i sindacati non sono riusciti ancora a spuntare le loro condizioni.

I sindacati e in particolare Usb parla di un aumento di 300 euro al mese. Ma non solo perché chiede anche ticket mensa di almeno 8 euro. E ancora il ritorno delle ore lavorative a 37,5 a settimanali oltre poi a turni sostenibili. Non da meno anche salute e sicurezza per i dipendenti.

Ci potrebbero quindi essere dei disagi a partire già da questa sera. Le principali città italiani tra cui Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli e tante altre dovranno far fronte ad un servizio pubblico in parte sospeso ed a scuole che potrebbero rimanere chiuse. Ci sono però delle fasce orarie garantite per il servizio di trasporto pubblico.

Infatti nonostante lo sciopero indetto porterà molti disagi che non possono essere previsti ci sono delle fasce orarie che sono garantite per il trasporto pubblico. Ad esempio a Roma il servizio autobus sarà garantito solo da inizio corse diurne sino alle 8,29 e dalle 17,01 alle 19,59.

Treni e aereo: i disagi dello sciopero

Non solamente trasporto pubblico locale ma anche regionale e nazionale. Parliamo quindi di treni ed aerei. La Ferrovia dello Stato elenca in apposite tabelle quali sono i treni garantiti durante lo sciopero generale di domani 20 ottobre. Tuttavia l’agitazione sindacale potrebbe causare ulteriori ritardi e potrebbero non essere rispettati in modo preciso gli orari stabiliti.

Infatti negli anni scorsi durante scioperi simili il servizio ha ritardato la partenza provocando in questo modo disagi soprattutto ai pendolari e ai studenti. Non solo treni regionali e nazionali. Anche il comparto volo si fermerà per diverse ore provocando disagi. Nel caso degli aerei cambiano gli orari dello sciopero.

Non partirà infatti da questa sera ma l’orario che seguirà sarà il seguente: dalle 00.01 alle 00.59 di venerdì 20 ottobre. 24 ore di sciopero in cui ci saranno delle fasce orarie garantite come prevede la legge. Queste saranno dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21. Sarà l’Enac ha fornire l’elenco dei voli garantiti.