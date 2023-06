Applica del dentifricio in una banana, quando scopri a cosa serve lo farai sempre

By

Sapevi che basta mescolare del dentifricio alla banana per ottenere un prodotto straordinario? Non appena lo farai e saprai a cosa serve lo utilizzerai sempre, ma scopriamo di cosa si tratta!

Avere una pelle curata e perfetta, libera da imperfezioni, liscia e levigata è il sogno di tutti. Purtroppo, la pelle è sempre soggetta a cambiamenti per via degli agenti esterni ma anche a causa di una alimentazione scorretta e altri fattori che incidono moltissimo sul suo aspetto.

Ricorrere alle creme costose a volte è impossibile, proprio perché non sono accessibili come prezzo, quindi cosa fare? Esiste un rimedio fai da te che puoi preparare in casa usando ingredienti semplici, facilmente reperibili e soprattutto economici.

Non solo, con questo rimedio puoi avere una pelle bella e perfetta tutte le volte che vuoi, perché si tratta di ingredienti che tieni in casa, quindi puoi prepararlo sul momento, quando ti serve. Stiamo parlando della banana e del dentifricio, due prodotti dal costo molto basso e che tieni in casa sicuramente.

Infatti, la banana è un frutto che compriamo spesso un po’ tutti e il dentifricio lo abbiamo in casa perché serve per lavare i denti. Detto questo, scopriamo come preparare una fantastica maschera levigante e antinfiammatoria, un vero elisir di bellezza per la pelle!

Proprietà della banana e del dentifricio

Probabilmente non lo sapevi, ma la banana e il dentifricio hanno delle eccellenti proprietà che agiscono sulla pelle apportando enormi benefici. La banana contiene una elevata quantità di vitamine (A, B, E), di potassio, di ferro e di magnesio e tanti principi che penetrano la pelle agendo facendo da scudo antietà.

Le sue proprietà antinfiammatorie e idratanti aiutano le cellule a mantenersi elastiche ed efficienti, fattori fanno apparire la pelle bella e perfetta.

Ottima per aiutare la pelle del viso ad avere un colorito uniforme, la banana è un frutto largamente usato nella cosmesi e considerata un prodotto beauty eccezionale.

Anche il dentifricio con le sue particolari proprietà assicura una pelle fresca e rinnovata. Infatti, questo prodotto aiuta a liberare i pori e a rimuovere lo sporco che si accumula al loro interno.

Ovviamente, è consigliabile optare per un dentifricio che non contenga agenti nocivi per la pelle, basta verificare gli ingredienti sull’etichetta. Mescolato alla banana, moltiplica l’azione benefica sull’epidermide e permette di ottenere una pelle più compatta, levigata e più giovane.

Come preparare la maschera alla banana e dentifricio

La procedura per preparare una fantastica maschera alla banana e dentifricio è semplice da eseguire, ecco cosa devi fare:

Prendi un contenitore in vetro;

Sbuccia una banana matura e metti i pezzi all’interno;

Schiaccia la banana con i rebbi di una forchetta;

Aggiungi un cucchiaio di zucchero di canna;

Aggiungi anche un cucchiaino di dentifricio;

Metti pure un cucchiaio di vaselina;

Mescola con cura fino a quando gli ingredienti si amalgamano bene.

Quando il composto è ben amalgamato è pronto per essere applicato sulla pelle. L’azione disinfettante del dentifricio, mescolata a quella della levigante e antinfiammatoria banana e della vaselina, assicura una pelle più chiara, più liscia e senza imperfezioni.

Come applicare il composto ottenuto

Una volta ottenuta la maschera a base di banana e dentifricio puoi spalmarla sulle zone interessate per ottenere i benefici elencati. Puoi applicarla sulle mani, nelle zone pubiche, tra le gambe, nel seno e in tutte le parti del corpo che appaiono più scure e imperfette. Ecco come devi fare:

Prendi un po’ di maschera con la mano;

Applica sulla zona interessata eseguendo dei movimenti circolari;

Massaggia delicatamente e senza fare pressione;

Lascia agire la maschera per 15 minuti;

Trascorso il tempo lava la zona interessata.

Noterai fin da subito un netto miglioramento sia del colore che della condizione della pelle, che apparirà visibilmente più liscia e levigata, chiara e senza inestetismi.