Ex militare si barrica in casa e minaccia il suicidio

Aveva già dato segni di squilibrio mentale e, per questo motivo, i vicini di casa avevano già inoltrato diversi esposti alle autorità competenti. Fino a quando, l’uomo ha deciso di barricarsi in casa.

Si tratta di un ex militare che, ora minaccia di non voler uscire di casa. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine. Cerchiamo di capire cosa è successo.

Ex militare si chiude in casa

Si è barricato in casa e, stando a quanto affermato anche dal Questore, l’uomo, un ex militare, ha anche a disposizione diversi fucili, risultando così essere molto pericoloso. Una situazione particolare e sulla quale non abbassare l’attenzione è quella che, da ieri sera, si presenta a Cordovado, in provincia di Pordenone.

Lui è un ex militare di 55 anni che si è asserragliato in casa dopo che in molti l’hanno visto girare in paese, a torso nudo, e soprattutto con in mano una pistola. È stata solo grazie alla negoziazione che i Carabinieri hanno avuto con l’uomo che sono riusciti a convincerlo ad uscire di casa, non prima però, di aver bloccato e messo in sicurezza tutta l’area nelle immediate vicinanze della casa dell’uomo.

Nella serata di ieri, l’uomo aveva anche pubblicato un video su Youtube un video nel quale cui accusa un maresciallo dei carabinieri e un altro negoziatore di istigazione al suicidio “per futili motivi”. A rendere noto l’evoluzione dell’intera situazione è stato direttamente il questore della città friulana, Carocci che ha anche dichiarato: “L’uomo ha nella propria disponibilità molti fucili per uso sportivo”, confermando, quindi la pericolosità dell’intera situazione.

Già in precedenza, l’uomo aveva dato segni di squilibrio mentale e i suoi vicini di casa avevano già effettuato diversi esposti, senza però ottenerne risultati. Nel palazzo dell’uomo, per evitare tragedie, sono state interrotte (a partire proprio dalla sua abitazione) le utenze di luce e gas. Già nelle ore precedenti a questa situazione, l’uomo avrebbe minacciato, sempre attraverso i social, le autorità colpevoli, a suo dire, di avergli notificato un provvedimento sul ritiro delle sue armi.

Una situazione di pericolo per tutta la zona

“I suoi atteggiamenti odierni derivano, con ogni probabilità, dalle puntuali verifiche dei nostri uffici che hanno permesso di evidenziare anomalie nell’equilibrio psicofisico di questo soggetto, all’atto del rinnovo del permesso per la detenzione delle armi” – ha ulteriormente spiegato il questore.

L’intera zona attorno alla casa dell’uomo è stata interdetta a qualsiasi tipo di spostamento. Come dicevamo, il 55enne, in serata, aveva pubblicato dei video su Youtube. Si tratta, più che altro, di monologhi molto lunghi dove sembra quasi annunciare e preludere gesti insani che, però, non coinvolgerebbero altre persone oltre lui.

A distanza di 24 ore, però, l’uomo sembra non voler cedere e continua ad esser asserragliato in casa. Le forze dell’ordine stanno cercando in tutti i modi di convincerlo ad arrendersi e, sul posto nei pressi di casa sua, questa mattina, oltre ai reparti speciali, continuano a stazionare gli artificieri, i vigili del fuoco e un’ambulanza.