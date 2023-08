Bacoli dice no al circo: “Animali malnutriti e chiusi in gabbia”

Un divieto che arriva direttamente dal sindaco della cittadina nella quale il circo sarebbe dovuto arrivare. A Bacoli, in provincia di Napoli, però, il circo non ci sarà.

Ad opporsi è il primo cittadino e lo fa con una motivazione ben precisa, spiegandoli a tutti i suoi concittadini anche attraverso un post su Facebook.

A Bacoli niente circo

Josi Della Ragione, sindaco di Bacoli, ha deciso: nella sua città il circo non ci sarà. E la motivazione è chiara, secca e precisa, spiegandola a tutti i suoi concittadini anche attraverso un post sui social. “Animali ridotti in gabbia. Spesso malnutriti. Tra le cose peggiori da mostrare ai nostri bambini. Non lo vogliamo” – è ciò che ha affermato. Ma non è tutto.

In questi giorni, nella cittadina flegrea, il circo sarebbe dovuto arrivare ed allestire uno spettacolo che avrebbe attirato, di certo, famiglie anche con bambini. Ma ecco che è arrivato lo stop netto del Comune che ha negato l’autorizzazione alla carovana circense di stanziarsi in città.

Se a qualcuno la decisione del primo cittadino di Bacoli può far storcere il naso, è lo stesso Della Ragione a spiegare, in un lungo post su Facebook, il perché di questa sua decisione. Si tratta di una scelta ponderata e non tracciata dal caso: “Abbiamo vietato l’arrivo in città di un circo con animali. A Bacoli non li vogliamo. Sono tra le cose peggiori da mostrare ai nostri bambini. Animali ridotti in gabbia. Spesso malnutriti, e costretti a fare da clown. Troppo spesso, trasportati come fossero oggetti. Basta” – ha scritto.

Il sindaco Della Ragione spiega il perchè

Il suo post, però, continua, spiegando che si tratta di una battaglia che l’amministrazione comunale continuerà a portare avanti con ogni sforzo: “[…] Ben vengano i circhi con tanti divertimenti per i nostri piccoli. Ben vengano quando sono luoghi di gioia. Hanno anche una funziona pedagogica. Ma non sono tollerabili quando si trasformano in luogo di sofferenza per poveri animali, che non hanno nessuna colpa”.

A chi gli contesta il fatto che, se lui ha vietato che arrivassero a Bacoli, di certo il circo non si ferma e si esibisce altrove, il sindaco Della Ragione ha risposto, continuando nel suo post: “E sarà anche vero che “tanto si esibiscono altrove”, “Tanto si esibiscono in altre città”. Ma qui non ci pieghiamo alla logica del “tanto lo fanno tutti”. Qui, a Bacoli, facciamo come il colibrì che aiuta a spegnere l’incendio nella foresta. Facciamo la nostra parte. Una goccia d’acqua, alla volta” – ha concluso.

Una scelta forte che, di certo, ha trovato già in tanti a contrastarla, ma davvero coraggiosa e che è degna di lode.