Eurovision, svelati i nomi dei conduttori dell’edizione italiana

Manca poco più di un mese per l’inizio dell’Eurovision Song Contest 2023 che si terrà a Liverpool il 9, l’11 e il 13 maggio. Durante la trasmissione di ieri sera, “Stasera c’è Cattelan” sono stati svelati i nomi dei presentatori dell’edizione italiana che andrà in onda su Rai 1.

Mara Maionchi e Gabriele Corsi allieteranno gli spettatori italiani durante la tre giorni di Liverpool dove vedranno esibirsi Marco Mengoni, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, con una versione riarrangiata di Due vite.

I presentatori dell’edizione italiana di Eurovision

Mara Maionchi e Gabriele Corsi saranno i conduttori dell’edizione italiana di Eurovision. Una coppia inedita per commentare la tre giorni in diretta da Liverpool. Le semifinali sono previste per il 9 e l’11 maggio, la serata finale, invece, per giorno 13.

A svelare il nome dei due conduttori Alessandro Cattelan, durante il suo late show di ieri sera in onda su Rai 2. A portare in alto il nome dell’Italia sarà Marco Mengoni con una versione arrangiata di Due Vite, il brano con il quale ha vinto l’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Il commento di Mara Maionchi

Durante la puntata di ieri sera del programma di Alessandro Cattelan, in onda su Rai 2, sono stati resi noti i nomi dei commentatori del prossimo Eurovision che sarà trasmesso a maggio in diretta da Liverpool. L’arduo compito del commento in italiano sarà affidato a Mara Maionchi e Gabriele Corsi.

“Non conosco niente di quello che vedrò, ma lavorerò anche io per capire”.

Queste sono state le parole della giudice di Italia’s got talent, in diretta dal suo camerino, mostrandosi contenta che il contest si svolgerà a Liverpool, la patria dei Beatles. Mara Maionchi, nata nel 1941, vanta di una lunga esperienza sia nel panorama discografico che in quello televisivo.

Da giudice di X-factor a Italia’s got talent, ha preso parte alla prima stagione di LOL, chi ride è fuori. Gabriele Corsi, quindi, quest’anno avrà la compagnia di una donna; lo scorso anno, invece, era stato affiancato da Cristiano Malgioglio, quest’ultimo in questo periodo impegnato nelle vesti di giudice nel serale di Amici di Maria De Filippi.

Durante le tre serate dell’Eurovision, il commento in simulcast sarà affidato a LaMario, Diletta Parlangeli e Saverio Raimondo. Inoltre, la Rai, da sempre attenta a promuovere iniziative per l’inclusione, provvederà a sottotitolare e audiodescrivere attraverso la lingua dei segni.