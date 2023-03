Tragedia a Monreale, Federica Tarallo muore a 27 anni dopo aver partorito la sua prima figlia

Esattamente una settimana fa la 27enne palermitana ha partorito, ma la situazione è apparsa sin da subito molto grave, tanto che dall’ospedale Ingrassia è stata trasferita nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Villa Sofia.

Il quadro clinico di Federica era ormai gravissimo, e qualche ora fa la giovane mamma ha smesso di respirare. Sotto choc la comunità di Monreale, dove Federica Tarallo era molto conosciuta. Prima di dare alla luce la piccola Rebecca aveva subito un aborto, perdendo i due gemelli che portava in grembo. Un dolore che la 27enne portava ancora dentro di sé, ma la nuova gravidanza le aveva regalato una nuova speranza, e Federica non vedeva l’ora di conoscere la sua piccola, che dovrà imparare a crescere senza sua madre.

Federica Tarallo muore a 27 anni dopo il parto

Avrebbe dovuto essere il giorno più bello della sua vita, il giorno in cui avrebbe conosciuto la sua bimba, che tanto aveva atteso. Quel giorno però si è trasformato ben presto in un dramma per Federica Tarallo, 27enne di Monreale (Palermo), morta cinque giorni dopo aver partorito la piccola Rebecca.

Stando a quanto riferiscono le testate locali, tutto è iniziato lo scorso giovedì, quando Federica è arrivata all’ospedale Ingrassia di Palermo, dove ha partorito d’urgenza al settimo mese di gravidanza. Il giorno dopo la 27enne è stata trasferita all’ospedale Villa Sofia, dove è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Un calvario durato cinque giorni, fino a quando – nelle scorse ore – non è stata dichiarata la morte cerebrale della 27enne. Sotto choc la comunità di Monreale, dove la ragazza viveva con il marito.

“Una ragazza solare alla quale tutti volevano bene e che sognava di diventare mamma. Non vedeva l’ora di poter abbracciare la sua bambina”

sono le parole di chi la conosceva.

L’aborto e la gioia per la nuova gravidanza

Lo scorso anno Federica aveva avuto un aborto perdendo i due gemellini che portava in grembo. In un post sulla sua pagina Facebook aveva condiviso tutto il dolore per quella drammatica perdita.

“Solo chi c’è passata può capire quello che una donna prova in quella sala operatoria, perché lì dovresti entrare per dare alla luce tuo figlio e fare la cosa più bella al mondo e invece entri e senti talmente freddo che penso che un freddo del genere io non l’abbia mai sentito in vita mia, quel giorno un pezzo di me è morto con loro per sempre”.

Poi la scoperta di essere nuovamente in attesa e la voglia di conoscere la sua piccola Rebecca, che dovrà ora imparare a vivere senza la sua mamma.

A dare la notizia della sua morte è stata la famiglia di Federica, che ha condiviso il drammatico epilogo del suo ricovero con quanti speravano in un miracolo, che purtroppo non è avvenuto.