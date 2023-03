Marco Mengoni pronto all’Eurovision, porterà Due Vite: “Un viaggio intimo”

Dopo la vittoria a Sanremo 2023, Marco Mengoni è ufficialmente uno dei concorrenti dell’Eurovision Song Contest, che si terrà a Liverpool. Il cantante ha annunciato con che canzone gareggerà.

“Due Vite” è uno dei brani più ascoltati di Sanremo 2023, nonché il vincitore e a quanto pare tutta Europa potrà conoscerlo grazie all’Eurovision Song Contest che si terrà a maggio.

Marco Mengoni, infatti, ha ufficialmente annunciato che sarà la canzone vittoriosa del Festival a partecipare all’Eurovision e la canterà in italiano. Ecco cosa ha detto uno dei cantanti più amati in Italia.

Marco Mengoni all’Eurovision con Due Vite

Dopo dieci anni dalla sua prima partecipazione all’Eurovision Song Contest, Marco Mengoni parteciperà di nuovo alla gara canora, dove gareggerà insieme ad altri artisti provenienti da tutta Europa.

Dopo settimane di dubbi su quale brano avrebbe deciso di portare sul palco, Marco Mengoni ha annunciato che la canzone con cui parteciperà è proprio “Due Vite”, il grande successo di Sanremo 2023, che gli è valsa la vittoria.

Lo canterà in italiano anche all’Eurovision, come lui stesso ha spiegato: “Ho scelto Due vite perché voglio portare me stesso su quel palco, e questo brano è una riflessione a cui tengo molto e mi piace l’idea che arrivi a così tante persone, anche con un background culturale e musicale così diverso dal mio, non vedo l’ora”

Mengoni è entusiasta di poter vivere questa esperienza, orgoglioso di rappresentare l’Italia ancora una volta, dopo la sua partecipazione dieci anni fa con “L’essenziale”.

Sulla sua nuova partecipazione ha detto: “Non vedo l’ora di rivivere l’atmosfera dell`Eurovision Song Contest, è il ricordo più forte che ho di quella esperienza: incontrare artisti di tutto il mondo, scoprire sonorità nuove e vivere questa esperienza di comunione e grande energia creativa”

Il significato di Due Vite

La canzone di Marco Mengoni “Due Vite” è diventata in poche settimane disco di platino: ascoltata da milioni di persone su tutte le piattaforme, in cima alle classifiche musicali italiane, è diventato un grandissimo successo.

Il brano è stato scritto dal cantante insieme a Davide Petrella e Davide Simonetta, prodotta da E.D.D. e Simonetta.

La canzone vincitrice di Sanremo 2023 è molto intima e carica di significato come ha descritto anche lo stesso Mengoni: “Un viaggio intimo ma anche un invito a tutti noi ad accettare tutto quello che la vita ci offre, senza pensare a cosa dovrebbe o potrebbe essere. Tutto quello viviamo ci serve per crescere, anche i momenti di noia ci insegnano molto e ci fanno evolvere”

In Due Vite, ci si muove su due livelli d’interpretazione: si parla di rapporti, nello specifico del rapporto più importante di tutti, ovvero quello con noi stessi.

Tutto si costruisce grazie alle diverse esperienze che si affrontano nella vita, il nostro carattere e anche il nostro pensieri. Una vera e propria riflessione su come affrontare la vita, godendosi ogni momento, consapevoli che tutto quello che vediamo e viviamo ci lascerà un segno indelebile.