Esselunga, ritirato dagli scaffali il prodotto più usato: un vero problema per le casalinghe e le mamme che adesso dovranno inventarsi un’alternativa quotidiana.

Sono migliaia le famiglie italiane che quotidianamente preferiscono Esselunga per la loro spesa, che si differenzia essenzialmente per prodotti di estrema qualità che accontentano davvero i gusti di tutti. La crescita del famoso marchio milanese è sotto gli occhi di tutti, con numeri importanti che hanno permesso a questa azienda di diventare un modello da seguire per serietà e profitti.

Pur essendo presente sul territorio essenzialmente al centro-nord (con punti vendita in Lombardia, Liguria, Piemonte, Emilia, Veneto, Toscana e nel Lazio) oggi pare evidente che questo marchio della grande distribuzione sia molto forte anche di fronte ad altre realtà più radicate geograficamente. Gli oltre 170 punti vendita confermano questa realtà.

Esselunga, ritirato dagli scaffali un alimento importante per le famiglie

Quando si tratta di grande distribuzione e di marchi che operano in questo settore, non è raro che possa capitare qualche ritiro dagli scaffali, anche a scopo precauzionale, di alcuni prodotti alimentari che anche solo potenzialmente potrebbero causare dei danni alla salute dei consumatori. E dobbiamo dire che sotto questo aspetto Esselunga è sempre attenta a tutelare al massimo i suoi clienti affezionati.

Che proprio per questo motivo continuano a premiare questa azienda che si differenzia dalle altre per i suoi alti standard di qualità rispetto alla concorrenza. Ma come abbiamo detto gli inconvenienti sono dietro l’angolo e possono capitare con una certa frequenza. Questa volta è capitato ad un alimento molto consumato e che viene acquistato con una certa frequenza dai clienti in tutti i punti vendita. Parliamo del latte, con ritiro di alcuni lotti dagli scaffali (qui invece potete scoprire come va fatta in modo corretto la raccolta differenziata di alcuni alimenti particolari).

Nel dettaglio si tratta di tre lotti di latte fresco pastorizzato, di cui due a marchio Esselunga della società Pailat, e tutti provenienti dalla LATTERIA SORESINA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA. La segnalazione, a scopo precauzionale è arrivata a seguito di un gusto anomalo di questo prodotto altamente consumato.

Cosa fare in caso di acquisto

Esselunga ha riturato questi lotti dagli scaffali, avvisando tutti i clienti che nel dettaglio si tratta di lotti venduti in bottiglie PET da 500 ml e 1 litro. Per tutti coloro che hanno acquistato questo latte indicato anche sul sito ufficiale dell’azienda, possono contattare un numero 840-000025 per avere delle precise indicazioni. In ogni caso è previsto un rimborso per tutti coloro che riporteranno indietro queste confezioni.

La raccomandazione è quella di non consumarlo a scopo precauzionale, confermando la grande tempestività da parte dell’azienda che rimane sempre attenta alla salute dei propri clienti, anche con interventi che mirano alla salvaguardia massima dei loro prodotti anche con eccesso di zelo. Proprio questi piccoli dettagli fanno di Esselunga una realtà che si differenzia dalle altre.