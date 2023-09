È morto Frank Carpentieri, il dj di ‘Made in Sud’ aveva 47 anni

Francesco Carpentieri, in arte Frank, stava combattendo contro un tumore, che non gli ha lasciato scampo.

Autore di sigle televisive e disk jockey, ha collaborato – tra gli altri – con Clementino, Enzo Avitabile e gli Almamegretta.

Addio al dj Frank Carpentieri

Musica napoletana in lutto: nella notte è morto Frank Carpentieri. Il musicista, noto al grande pubblico soprattutto per essere il dj del programma comico “Made in Sud”, aveva 47 anni: da tempo lottava contro un tumore. Nella notte del 29 settembre è sopraggiunto il decesso. Era stato lui stesso nei mesi scorsi a parlare della malattia, ringraziando i medici dell’ospedale Pascale di Napoli che lo avevano in cura.

Tra i tanti musicisti con cui ha collaborato, anche Enzo Avitabile, Subsonica, Clementino e Almamegretta.

Le nostre chiacchierate in radio,in strada,negli studi,mentre CREAVI musica,sigle,passione….

Sei stato un grande e ti porterò nel 💙

Ora riposa dopo una lunga battaglia,ci rivedremo un giorno e suonerai ancora 🎶 BUON VIAGGIO 🖤🙏🏽😢 #FrankCarpentieri #MadeInSud #Napoli pic.twitter.com/xPVmaU15I8 — Paolo Fusco (@PaoloFusco2) September 29, 2023

Tanti i messaggi sui social in ricordo del giovane musicista.