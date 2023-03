È la città più visitata d’Italia, fa il pieno di turisti ogni anno: ecco quale

Ecco qual è la città più visitata d’Italia. Sono in molti ad aspettarsi quale sia quella scelta da milioni di turisti all’anno.

Vi sveliamo qual è il capoluogo italiano più amato da tantissimi turisti che ogni anno scelgono di visitare la nostra penisola.

Italia, un Paese amato dai turisti

Ogni anno, l’Italia accoglie milioni di turisti interessati a conoscere i costumi e la cultura di questo Paese che sorge nel cuore dell’Europa del sud. Tra i dettagli più apprezzati dai visitatori, compaiono sicuramente l’amore che l’Italia rivolge alla sua cucina.

La tradizione culinaria italiana, infatti, è storica e le sue ricette sono copiate e riprodotte in tutto il mondo. La cucina italiana, infatti, oltre che essere salutare è davvero molto gustosa e curata nei minimi dettagli.

E come non citare poi l’immensa cultura del nostro Paese con i suoi monumenti, i siti archeologici e gli eventi che ogni anno mettono insieme esperti e persone comuni con voglia di conoscenza.

L’Italia è anche apprezzata per le sue immense spiagge e per i parchi naturali ricchi di specie protette. Ci sono zone d’Italia che sembrano incontaminate e ai turisti spiace quasi visitarle per rovinare quell’atmosfera unica. Eppure lo fanno e fanno salire alle stelle il numero di visite, che tutto il mondo ci invidia.

Solo in pochi sanno, però, che è in particolare una la città italiana che milioni di turisti amano visitare e si trova proprio nel cuore del Paese, nel suo centro. Ecco che di seguito vi sveliamo di quale capoluogo di regione si tratta, siamo sicuri che l’abbiate visitato anche voi e che non vi stancherete mai di andarci per tutte le inesauribili risorse che è in grado di offrire.

Ecco qual è la città più visitata del nostro Paese

Non tutti lo sanno, ma la città più visitata d’Italia sarebbe il capoluogo del Lazio e capitale d’Italia, Roma. La città, infatti, conta circa 30 milioni di turisti all’anno. Si tratta di un risultato sorprendente per questo luogo ricco di storia e cultura.

Ma quali sono i punti di interesse scelti dai turisti? In primo luogo sicuramente la Fontana di Trevi, che vi consigliamo di visitare all’alba se volete trovare meno gente. E poi ancora il Pantheon di Agrippa, Piazza di Spagna, Terrazza del Pincio.

Se volete un posto suggestivo per fare colazione, vi consigliamo sicuramente Villa Borghese. All’interno del vostro tour, non possono mancare anche Piazza del Popolo, Via del Corso, Piazza Venezia e i Mercati di Traiano.

E ancora il Teatro Marcello, Isola Tiberina, la Bocca della verità, Foro Boario. Non può mancare una bellissima passeggiata notturna lungo il Lungotevere, assieme a una visita ai Musei Vaticani, alla Basilica di San Pietro, a Castel Sant’Angelo, al Rione Parione.

E poi ancora Piazza Navona, Campo di Fiori, il Colosseo, Arco di Costantino, i Fori Romano, Piazza del Campidoglio, Piazza Caffarelli, Via Veneto, Piazza Barberini.

Roma è ricca di storia e di cultura e non bastano pochi giorni per godersi tutte le sue sfaccettature. I turisti lo sanno ed è per questo che continuano a visitarla.