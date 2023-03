By

A una settimana dalla scomparsa di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi torna in onda con i suoi programmi su Canale 5: sabato 4 marzo le nuove puntate di Amici e C’è posta Per Te.

Maria De Filippi è sempre stata una grande professionista, lo ha dimostrato in questi decenni in cui la sua carriera si è evoluta e affermata sempre di più.

Dopo una settimana di assenza, a causa della scomparsa di suo marito Maurizio Costanzo, ora è pronta a tornare, come si apprende da fonti vicine a lei. Questo sabato, infatti, Amici e C’è Posta per Te tornano su Canale 5.

Maria De Filippi torna in studio: i suoi programmi tornano in onda

Solo una settimana fa veniva annunciata la notizia della scomparsa di Maurizio Costanzo, uno dei pilastri della televisione italiana, giornalista, autore e conduttore di massimo pregio.

Canale 5 ha stravolto il suo palinsesto questa settimana, per rispetto della moglie Maria De Filippi, regina indiscussa della rete. I suoi programmi, C’è Posta per Te, Amici e Uomini e Donne si sono fermati ma ora è arrivato il momento di riprendere la messa in onda.

Secondo quanto comunicato dal profilo twitter di Amici, infatti, Maria De Filippi è tornata agli studi Elios di Roma per registrare l’ultima puntata del talent prima del Serale.

La conduttrice è tornata con tutta la sua professionalità, affermando: “Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato”

Quindi, domenica 5 marzo tornerà in onda Amici di Maria De Filippi, con la registrazione che doveva andare in onda lo scorso 26 febbraio.

Oggi, invece, Maria e tutto il team sono tornati in studio per registrare la puntata che andrà in onda settimana prossima, l’ultima appunto prima delle dirette del Serale.

Anche C’è Posta per Te torna in onda

Dopo una settimana di pausa, quindi, Maria De Filippi è pronta a tornare nelle case degli italiani.

Sabato 4 marzo, quindi, torna anche C’è Posta per te, il people show seguitissimo di Canale 5 che Maria De Filippi conduce ormai da molti anni.

In questa puntata, registrata prima della scomparsa di Maurizio Costanzo, saranno ospiti della De Filippi Tiziano Ferro e gli attori della fortunata serie Rai Mare Fuori, Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson, com’era già stato annunciato la scorsa settimana.

Dal prossimo lunedì 6 marzo, invece, torna anche in onda nel primo pomeriggio Uomini e Donne, il noto dating show, con le sue storie.