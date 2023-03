“È di Kate”, altro che Camilla: la Regina Elisabetta lo ha deciso prima di morire

La Regina Elisabetta è scomparsa da 4 mesi, lasciando un vuoto incolmabile nella vita di tutti. Ecco cosa potrebbe ereditare ora Kate.

Kate Middleton potrebbe presto ereditare qualcosa di preziosissimo, appartenuto alla Regina Elisabetta, scomparsa qualche mese fa in Inghilterra. Tra l’altro, la sua eredità significherebbe che ha surclassato la suocera Camilla, perché prima che a Kate sarebbe dovuto spettare proprio alla moglie di Carlo.

La terribile scomparsa della Regina Elisabetta

Sono già passati 4 mesi da quando la Regina Elisabetta II ci ha lasciati. La regina d’Inghilterra ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori della sua famiglia e naturalmente di molti sudditi.

Nel mese di maggio del 2023 dovrebbe avvenire l’incoronazione del figlio Carlo, che diventerà Re con il nome di Carlo III. Poco, invece, si è parlato dell’eredità lasciata dalla Regina ai suoi discendenti.

In questi ultimi giorni, invece, non si fa altro che parlare di chi saranno i fortunati discendenti della Regina che potranno finalmente ricevere in eredità i suoi averi, sia per diritto che per testamento.

In particolare, si sta parlando di un oggetto dal valore incredibile, che potrebbe essere ereditato da Kate Middleton. La moglie del Principe William, futuro Re dopo Carlo III, potrebbe surclassare la suocera Camilla e ricevere in dono quest’oggetto incredibile, famosissimo all’interno e all’esterno della famiglia reale.

Ecco cosa potrebbe ereditare Kate Middleton

Non tutti lo sanno, ma naturalmente, la Regina Elisabetta, quando è scomparsa ha lasciato in eredità delle ricchezze inestimabili. Una di queste è costituita da ben 300 gioielli, che sono ora di proprietà della Royal Family.

In base a quanto rivelato da Forbes, si potrebbe trattare di gioielli del valore di circa 447 milioni di dollari. Si tratta di una collezione di un valore incredibile.

Di questa, fanno parte, ad esempio, l’anello di fidanzamento che era stato donato alla regina dall’allora fidanzato Filippo, nel 1947. In base al testamento, la regina avrebbe deciso di lasciare quest’anello alla principessa Anna. L’anello in questione è costituito da un brillante di 3 carati, circondato da varie piccole pietre: è montato in platino.

Un altro pezzo, però, potrebbe essere presto ereditato da Kate Middleton.

In base alle indiscrezioni, potrebbe essere proprio Kate l’erede del Diamond Diadema: si tratta di un diadema di brillanti che era stato realizzato per volere di Giorgio IV da Rundell & Bridge nel 1820.

Quest’oggetto è di grandissimo valore e, secondo le stime, potrebbe valere oggi addirittura 900.000 euro. A indossarlo, nel corso della storia, sono state le regine Vittoria, Alessandra, MariaD ed Elisabetta II.

Poiché potrebbe venire presto ereditato da William, si suppone che passerebbe d’ufficio a Kate. Non sarebbe passato, invece, a Camilla, probabilmente perché la donna ha rinunciato al titolo di Regina Consorte per rispetto di Diana Spencer. Naturalmente la Middleton non potrebbe essere che onorata di indossare quest’oggetto dal valore tanto importante per la famiglia del marito.

Chissà quando lo indosserà: in tanti credono non prima che il marito venga incoronato Re, quindi dopo che il padre Carlo gli lascerà il posto.