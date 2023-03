“È incinta”, scoop dal parterre di Uomini e Donne: l’indizio insospettisce i fan

By

Uomini e Donne, bebè in arrivo: chi è incinta?

Lieta notizia da Uomini e Donne. C’è un bebè in arrivo. Chi è la donna incinta? La seguitissima trasmissione di Uomini e Donne è riuscita, nel corso degli anni, a creare coppie che sono rimaste nella storia. Tante si sono lasciate, mentre molte altre hanno suggellato il loro amore con il matrimonio e magari con dei figli.

Sembra essere questo il caso di una coppia che è da poco convolata a nozze in maniera del tutto inaspettata. In tanti, infatti, si aspettavano che la coppia si dicesse addio per sempre, viste le continue cristi che stavano caratterizzando la relazione.

Invece, tutto il contrario. La coppia ha deciso di unirsi per sempre con una cerimonia e adesso sarebbe addirittura in attesa del primo figlio. A rivelare il rumor, alcuni fan della coppia, mentre a confermarlo numerose riviste online, tra cui Leggo.

Ora però rimane da capire quale sia questa felicissima coppia che potrebbe tra poco diventare genitore di un bebè. Possiamo anticiparvi che i due sono giovanissimi e sono usciti di recente dalla trasmissione creata e condotta da Maria De Filippi.

Lei è marocchina ed è proprio per questo che ha deciso di celebrare il suo matrimonio seguendo la tradizione del suo Paese. Con questo piccolo dettaglio avete capito di chi si tratta? Ecco che ve lo sveliamo di seguito.

Ecco chi sarebbe in dolce attesa

Di recente, la coppia di UeD costituita da Sara Shaimi e Sonny Di Meo è convolata a nozze. La coppia si è sposata nella località di Rabatm, in Marocco.

L’ex tronista della trasmissione di Canale 5 ha voluto celebrare le nozze nel suo Paese di origine, secondo alla lettera le tradizioni del posto. A partecipare all’evento, gli amici e i familiari.

La notizia ha sconvolto tutti i fan della trasmissione di Canale 5, visto che fino a poco tempo prima si sospettava che la coppia stesse vivendo una vera e propria crisi. Varie volte, infatti, i due si sarebbero lasciati.

Nonostante ciò, la coppia sarebbe riuscita a ritrovare il suo equilibrio e ora sarebbe addirittura convolata a nozze. A pubblicare le foto delle nozze ci hanno pensato i loro amici, che hanno immortalato un dettaglio che non è affatto passato inosservato ai telespettatori di Uomini e Donne.

Delle foto, infatti, fanno notare il pancino dell’ex tronista, che si suppone che potrebbe essere ora incinta. La notizia bellissima del matrimonio, quindi, è stata affiancata da quelle dell’ipotetica gravidanza.

Fino a ora, però, nessuno dei due ha confermato né smentito la notizia. Alcuni pensano che la coppia voglia aspettare che passino alcuni mesi. Non ci rimane che attendere che o Sonny o Sara o entrambi confermino la gravidanza e nel frattempo facciamo loro i più sentiti auguri per le nozze e per il presunto bebè.