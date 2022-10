Dramma in casa reale inglese, è finita in terapia: Kate Middleton preoccupa tutti

Casa reale inglese, un nuovo dramma per la famiglia Windsor: lei finisce in terapia, le condizioni di salute di Kate Middleton preoccupano il mondo intero.

La nuova e amatissima principessa del Galles, Kate Middleton, fa spaventare i sudditi del Regno Unito e tutto il mondo. Proprio lei finisce in terapia. Ecco che cosa sta succedendo nella casa reale inglese.

Casa reale inglese, Kate preoccupa l’Inghilterra e il mondo

Solo da qualche settimana, Kate Middleton ha assunto un ruolo importante, un ruolo chiave per la monarchia inglese. La ex duchessa di Cambridge è diventata la nuova principessa del Galles. Kate ha preso il titolo e il posto che un tempo furono della compianta principessa Lady Diana, la reale più amata dal popolo.

Quasi seguendo alla perfezione, le orme della famosa suocera, Kate si è conquistata un posto d’onore nel cuore dei sudditi inglesi e di quelli sparsi in tutto il mondo che, anche a distanza, la seguono con orgoglio e affetto.

Lei, che più volte è stata definita come una perfetta reale, tanto da poter prendere da subito il posto di Camilla alla guida del Regno Unito, per il momento è carica di incombenze e nuove responsabilità che pesano ancora di più sulla sua testa coronata.

Le sue condizioni di salute iniziano a destare preoccupazione, William è spaventato: Kate non sta bene. Proprio lei, la bellissima ex duchessa di Cambridge, finisce in terapia. Che cosa le sta succedendo? Scopriamo che cosa hanno raccontato delle fonti vicine alla famiglia reale inglese, sul conto della principessa.

Finisce in terapia: la moglie del principe William non sta bene

Da quando è diventata principessa del Galles, Kate Middleton è stata ricoperta di onori e lodi ma anche di compiti, doveri e responsabilità che prima non erano sue.

Si ritrova ora a stringere più mani di prima, a compiere più viaggi in giro per il mondo e ad essere presente a ogni evento istituzionale organizzato dalla Corona o dal governo inglese.

Insomma, è davvero sotto pressione e lo stress si starebbe facendo sentire fortemente. Kate sarebbe caduta nel tunnel della depressione. La duchessa è stanca, non riposa bene, è sempre in giro per l’Inghilterra e per il mondo, non ha un attimo da dedicare a sé stessa o ai suoi figli.

La stanchezza sta prendendo il sopravvento su di lei e il suo carattere, da sempre gioviale e cordiale, sta diventando spento, scontroso e apatico. William è seriamente preoccupato per le condizioni di salute di sua moglie e vorrebbe, fanno sapere fonti vicine alla casa reale inglese, che Harry e Megan ritornassero a corte ad assumere nuovamente compiti di rilievo per la Corona, liberando così da alcune incombenze anche lui e la sua consorte.

Il libro bomba scritto però da Harry, che permette di far tremare la monarchia inglese, svelando tutti i segreti e cacciando dall’armadio gli scheletri più oscuri della Royal Family, sarebbe l’unico ostacolo affinché un ritorno di Harry e Meghan nella casa reale possa avvenire.

Nel frattempo, Kate pare abbia iniziato già a seguire delle sedute da uno psicoterapeuta per tenere sotto controllo i suoi sbalzi d’umore, la depressione e i pensieri suicidi, fa sapere una fonte vicina alla nuova principessa del Galles che ha rilasciato una testimonianza bomba a un noto tabloid inglese.