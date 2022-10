INPS, pensionati pazzi di gioia: 300 euro in più sull’assegno per queste categorie

I pensionati potranno esultare con 300 euro in più sull’assegno grazie all’INPS: ma chi sono i fortunati? Scopriamolo insieme.

L’INPS sta rispondendo man mano ai pensionati che richiedono di avere maggiori attenzioni. Con il nuovo Governo le sorprese non mancano, riprendendo quella che era già l’intenzione precedente per poi potenziarla. Si parla di 300 euro in più sull’assegno che verranno corrisposti a queste determinate categorie e gruppi di pensionati. Un’ottima occasione per poter respirare senza dover stringere sino a fine mese come accade in questo periodo. Vediamo insieme chi può richiedere questa cifra e quali sono le condizioni in essere.

Chi può richiedere i 150 euro in più sulla pensione?

La questione pensioni ha un punto interrogativo molto grande, considerando che con il nuovo Governo Meloni ci sono moltissime modifiche in atto e future interessanti. Tutti i bonus che sono stati messi sul tavolo da Draghi possono essere richiesti sino alla scadenza, con la consapevolezza che ce ne saranno di nuovi per tutte le categorie.

I pensionati in particolare potranno ancora avere un buon importo direttamente sull’assegno.

Si parla da qualche tempo del bonus 150 euro per alcuni pensionati e proprio l’INPS ha rilasciato quelli che sono gli inclusi, oltre che come arrivare a ricevere il doppio dell’importo.

Questo deve essere visto come un prolungamento del bonus da 200 euro lanciato dall’ex Governo Draghi. In effetti, nel mese di maggio molti pensionati hanno potuto godere di questo bonus trovandosi estremamente concordi con la soluzione.

A seguito di alcune valutazioni importanti, questi 150 euro sono a disposizione di una certa fetta di pensionati con l’obiettivo di poter dare un aiuto concreto per arrivare a fine mese.

È bene evidenziare che l’aiuto è stato lanciato dal Governo Draghi ed è ancora attivo con il nuovo Governo Meloni. I pensionati che potranno richiederlo sono:

Titolari di pensione di vecchiaia

Titolari di assegno sociale

Titolari della pensione anticipata ordinaria

Titolari della pensione di invalidità – invalidità civile e non vedenti

Titolari di pensione con uscita anticipata

Titolare di ape sociale

Una buona fetta di popolazione potrà richiedere questo aiuto e mettere nel conto 150 euro in più che arriveranno direttamente con l’assegno di fine mese. Il vero scopo del decreto è cercare di aiutare quante più persone possibili con un importo importante.

300 euro per questi pensionati: la richiesta da fare all’INPS

È inoltre possibile fare richiesta all’INPS e alcuni pensionati riceveranno ben 300euro sull’assegno di fine mese. È un potenziamento mirato ad aiutare tutte le persone che non percepiscono una pensione alta, al fine di poter dare un aiuto concreto per pagare le bollette o sostenere le varie spese che si presentano mese dopo mese.

I pensionati che vogliono fare domanda, devono rivolgersi direttamente all’INPS tramite il sito ufficiale oppure chiedere aiuto al CAF di competenza così da poter ottenere subito l’importo.