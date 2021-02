Draghi: le consultazioni di oggi per il nuovo governo

Mario Draghi oggi procede con le consultazioni che dovranno, secondo i piani stabiliti a Montecitorio, concludersi entro venerdì 12 febbraio con un piano concreto per la formazione del nuovo governo.

L’ex presidente della Bce quindi ha già in programma gli incontri con i rappresentanti di Pd, Iv, Leu, Fdi, Fi e Lega (di seguito l’agenda completa di oggi e gli ultimi aggiornamenti). Per la giornata di domani sono invece attese le parti sociali, a partire dalle 12.45.

I temi da trattare per il nuovo governo

Ieri sera, Mario Draghi aveva già evidenziato i punti che vorrebbe facessero da guida all’attività del prossimo governo: implementare la profilassi vaccinale anti Covid; promozione di nuove politiche del lavoro, in vista dello stop al blocco dei licenziamenti; investimenti per le imprese nei settori di turismo e infrastrutture.

Ai temi politici ed economici, ha affiancato anche una tematica molto vicina alle famiglie: la scuola. Draghi vorrebbe infatti estendere il calendario scolastico nei primi mesi estivi.

Fisco, giustizia civile e Pubblica amministrazione sono invece i campi che interessano gli interventi in vista del Recovery plan.

Il calendario delle consultazioni del 9 febbraio

Le consultazioni del premier incaricato Mario Draghi che avranno luogo oggi, 9 febbraio:

– ore 11.45/12.15, gruppo Liberi e uguali della Camera e del Senato;

– ore 12.30/13 gruppo Italia viva della Camera e Italia viva-Psi del Senato;

– ore 13.15/13.45 gruppo Fratelli d’Italia di Camera e Senato;

– ore 15/15.30 gruppi Partito democratico di Camera e Senato;

– ore 15.45/16.15 gruppi Forza Italia-Berlusconi presidente, della Camera e Forza Italia-Berlusconi presidente-Udc, del Senato;

– ore 16.30/17, gruppi Lega-Salvini premier, della Camera e Lega-Salvini premier e Partito sardo d’azione del Senato;

– ore 17.30/17.45, gruppi Movimento 5 stelle di Camera e Senato.

Europeisti-Maie-Centro democratico del Senato

Al termine del primo colloquio con i rappresentati Europeisti-Maie e del Centro democratico del Senato con Draghi, Riccardo Merlo, del Maie, ha chiarito l’intensa tra il premier incaricato e i gruppi. “Condividiamo gli obiettivi e i principi fortemente europeisti che avrà questo governo” e aggiunge: “siamo lieti che il 90% del Parlamento è diventato europeista e costruttore“. Inoltre, “Abbiamo parlato delle politiche per gli italiani all’estero, soprattutto per lo sviluppo del Made in Italy e di turismo di ritorno”.

Sulla scuola, Andrea Causin ha aggiunto: “Ben venga se il calendario scolastico arriverà fino a giugno, anche perché ci sono dei ragazzi che sono stati completamente esclusi dalla Dad“.