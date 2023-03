Dove vedere le partite in tv e streaming della 26esima giornata di Serie A

Le giornate tiepide di coppe europee sono terminate e c’è solo il tempo di un breve respiro prima di piombare nuovamente sulla Serie A e sulle sue fatiche. Ad aprire la giornata è l’Inter che sfida uno Spezia desideroso di punti pesanti per la salvezza, prima di vedersela con il Porto in Champions League. In realtà, però, il menù è ricco dato che, alle 18.00 di sabato, il Napoli dovrà tornare alla vittoria contro un’Atalanta sulla carta in calo. Poi occhi puntati sulla corsa ai primi quattro posti, con Bologna-Lazio e Roma-Sassuolo. Juventus e Milan, invece, affrontano rispettivamente Sampdoria e Sassuolo. Ecco dove vedere le partite di Serie A.

Non avrà il fascino delle partite di Champions League, ma il massimo campionato italiano è pronto a regalare emozioni anche in questo weekend dopo che l’ultima giornata ha regalato solo 15 gol. In realtà, tende sempre di più a prevalere la necessità di portare a casa punti pesanti per i rispettivi obiettivi e, soprattutto per chi lotta per non retrocedere, di spazio ce n’è sempre meno per guadagnarsi la Serie A anche nella prossima stagione. Di certo, con il Napoli che è scappato via e con la fuga già a ottimo punto, ora la maggior parte delle attenzioni sono concentrato sulla corsa a strappare un posto per lottare per la coppa dalle grandi orecchie. Ora, dopo una stagione altalenante e piene di insidie, sono sempre meno i margini per superare le altre.

L’Inter apre la giornata di Serie A, ma le attenzioni sono tutte su Napoli-Atalanta

In questa fase della stagione non c’è spazio per le distrazioni, ma soprattutto sbagliare è un delitto che, settimana dopo settimana, diventa sempre più difficile da sanare. Vale per l’Inter, che nella serata di oggi inaugurerà la 26esima giornata, ma anche per tutte le squadre implicate nella corsa alla prossima Champions League.

Il Napoli, però, vuole riprendere la sua corsa dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio, ma per farlo dovrà battere un’Atalanta che vuole immediatamente scrollarsi di dosso il momento negativo, anche contro i migliori della classe. Senza nulla togliere agli impegni di Juventus, Milan e Roma, la partita dello stadio Maradona è sicuramente quella più interessante, ma attenzione anche alla corsa salvezza.

Iniziando dal principio, l’Inter va in Liguria per affrontare uno Spezia che non può più permettersi di sbagliare per tenere lontano il Verona nella corsa per non retrocedere. Ma non è l’unica: Simone Inzaghi ha bisogno di punti essenziali per restare al secondo posto e possibilmente per allontanare le dirette concorrenti. Non solo, perché, anche se la classifica non piange, in molti si aspettavano di più dai nerazzurri in questa stagione e soprattutto dal suo allenatore, secondo molti incapace di caricare al massimo la squadra per gli impegni sulla carta meno temibili.

Dopo un venerdì che comunque va seguito con grande attenzione, il sabato riparte con Empoli-Udinese, un match che guardando la classifica non sembra avere tanto da dire, ma che invece potrebbe rivelarsi divertente sotto il profilo del gioco e delle occasioni create, quindi anche per quanto riguarda le reti. È vero che i toscani non sono ancora del tutto al sicuro, ma la zona infernale della retrocessione sembra comunque abbastanza lontana per stare tranquilli da qui a fine anno. Vedremo se effettivamente sarà così e se i friulani ritroveranno la verve offensiva di inizio anno, persa da quando Gerard Deulofeu ha dovuto restare ai box per infortunio.

Alle 18.00 poi c’è il piatto forte della giornata, dato che Napoli-Atalanta resta una partita di cartello in Serie A e gli Azzurri devono trovare una reazione dopo il ko contro la Lazio per affrontare al meglio il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Sia chiaro, c’è poco da criticare agli uomini di Luciano Spalletti, ma una nuova affermazione contro Gian Piero Gasperini sarebbe nuovo fieno in cascino verso lo scudetto. Anche se ormai sembra solo una questione di tempo.

Il sabato sera tra una birra, una pizza, le pantofole o lo zapping con Maria De Filippi, ad animare il weekend c’è Bologna-Lazio, una partita con cui i biancocelesti vogliono dimenticare la sconfitta contro l’AZ Alkmaar in Conference League. Per farlo, Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Ciro Immobile, ma ritrovando il tridente che ha scritto le meraviglie di questa stagione, quello formato da Mattia Zaccagni, Felipe Anderson e Pedro Rodriguez.

Poi, dopo il riposino notturno e la colazione della domenica, si riparte domenica con Lecce-Torino. I granata sono tornati alla vittoria nell’ultimo turno e vogliono finalmente dare continuità di gioco e prestazione, ma i pugliesi non hanno intenzione di sbagliare ancora e vogliono ritrovare l’estro dei migliori uomini offensivi, deludenti nelle ultime uscite. Anche in questo caso, potrebbe prevalere la voglia di blindare la salvezza, ma vedremo se gli uomini di Ivan Juric faranno un altro sgambetto ai diretti avversari.

Il pomeriggio alle 15.00 tornano due impegni in contemporanea, che è già un miglioramento, anche se non ha più il sapore dei decenni passati. Comunque il Verona si giocherà le sue chance di salvezza in casa contro il Monza. Una partita in cui gli scaligeri hanno l’obbligo di conquistare la vittoria per credere ancora nel quart’ultimo posto. In attacco, la rosa non è lunghissima, ma più che le scelte dei singoli o le motivazioni tattiche, c’è da tirare fuori l’orgoglio per superare gli avversari brianzoli. Una squadra complicata da affrontare per come è schierata in campo e per la qualità di alcuni elementi. Contemporaneamente Cremonese e Fiorentina si sfideranno più o meno con le stesse ragioni, con i grigiorossi a caccia di sogni, dopo la vittoria contro la Roma e la reazione di cuore contro il Sassuolo. La Viola, invece, anche dopo l’Europa, vuole continuare a dare segnali al campionato e a costruire il futuro.

Alle 18.00, poi, è la volta della Roma che all’Olimpico, dopo le proficue fatiche contro la Real Sociedad, dovrà vedersela proprio con i neroverdi. Una squadra che non può affatto essere sottovalutata, vista la qualità offensiva e le motivazioni mostrate nell’ultimo periodo dopo una crisi difensiva e di gioco.

A chiudere la domenica saranno Juventus e Sampdoria, in una partita che sulla carta pare dal pronostico scontato, ma che potrebbe comunque riservare diverse sorprese. I bianconeri hanno qualche problema in attacco, dato che Federico Chiesa e Angel Di Maria sono acciaccati e Moise Kean è squalificato dopo il calcio folle a Gianluca Mancini. In ogni caso, Massimiliano Allegri non ha scuse e vuole centrare i tre punti. Per Dejan Stankovic, invece, è l’ultima chiamata – o una delle ultime – prima di abbandonarsi alla retrocessione, in un’annata storta sotto tutti i punti di vista.

A chiudere il turno, in un monday night comunque da non sottovalutare, saranno Milan e Salernitana. I rossoneri sono ancora sotto l’effetto della sbornia di Champions League dopo aver eliminato il Tottenham di Antonio Conte. In Serie A, però, c’è da dare altre risposte, visto che la Fiorentina ha battuto il Diavolo nell’ultimo turno. Per qualificarsi alla prossima edizione della massima competizione europea, c’è bisogno di tornare subito alla vittoria, anche se verrà fatto un ampio turnover.

Dove vedere in tv e diretta streaming le partite del 26esimo turno

Quanto a dove vedere le partite della 26esima giornata della Serie A, che ci terranno compagnia, anche questo giro, da venerdì fino a lunedì, come sempre saranno disponibili su Dazn in esclusiva, e quindi in qualsiasi piattaforma supporti l’app. La gara di sabato sera delle 20:45 del Bologna contro la Lazio, il lunch match di domenica tra Lecce e Torino e il posticipo di lunedì di San Siro tra il Milan e la Salernitana si potranno vedere anche su Sky, e quindi su Sky Go.