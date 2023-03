Stralcio cartelle esattoriali sotto i 1000 euro: come richiedere la rottamazione

Ecco come ottenere lo stralcio delle cartelle esattoriali con ammontare inferiore alle €1000. Non tutti sapevano che si facesse così.

Vi sveliamo come potete farvi stralciare le cartelle esattoriali se hanno un importo minore di €1000. Finalmente non dovrete più pagarle, però soltanto se appartenete a queste precise categorie di soggetti.

Cartelle esattoriali, l’incubo di molti

Le cartelle esattoriali sono un vero e proprio incubo per alcuni cittadini italiani. Soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo, segnato dall’inflazione e quindi dall’aumento dei prezzi che rendono davvero difficoltoso arrivare alla fine del mese, i cittadini vorrebbero che il Governo li sostenesse erogando vantaggiose agevolazioni in denaro.

Purtroppo, però, alcuni cittadini sono davvero piegati dalle cartelle esattoriali. Per fortuna però arriva ora una bella notizia che fa sì che alcune delle cartelle possano essere stralciate. Tale possibilità però esiste soltanto nel caso in cui i Comuni abbiano aderito all’iniziativa del Governo.

Non tutti i Comuni italiani purtroppo lo hanno fatto ed è così che i cittadini che hanno lì la residenza potranno non poter usufruire di questo preziosissimo vantaggio.

Per scoprire se il proprio comune di residenza ha aderito all’iniziativa, non dovete fare altro che mettervi in contatto con esso. Nel caso in cui abbiate scoperto che il vostro Comune prevede lo stralcio delle cartelle esattoriali sotto le 1000 euro, ecco che di seguito vi spieghiamo un facilissimo procedimento ottenere l’abbono dall’Agenzia delle Entrate.

Si tratta di un procedimento che potete mettere in pratica per via telematica, senza il bisogno di recarvi presso un ufficio dedicato. Il vantaggio è che, quindi potete farlo direttamente a casa vostra.

Ecco come richiederne lo stralcio

Arriva finalmente un’ottima notizia che tutti noi stavamo aspettando e che siamo sicuri che farà gioire tantissimi italiani. Si tratta di una notizia che in pochi si aspettavamo. Stiamo parlando di un vantaggio dell’ammontare di 1800 euro, che potrebbe far gioire in molti.

Il Governo dà una nuova possibilità a tutti quei Comuni del nostro Paesi che vogliono aderire allo stralcio delle cartelle esattoriali inferiori ai 1000 euro.

Se il vostro Comune ha aderito, potete richiedere la rottamazione totale, seguendo il procedimento che vi mostriamo di seguito. Dovete, infatti, inviare comunicazione alle amministrazioni statali e a tutti quegli enti pubblici previdenziali.

L’importante è che siano in contatto con l’Agenzia Delle Entrate e della Riscossione. La procedura può essere compiuta entro e non oltre il 31 di marzo del 2023. Per farlo, bisogna contattare l’indirizzo mail PEC comma229-bis@pec.agenziariscossione.gov.it.

Bisogna inviare un modulo apposito, reperibile online presso l’Agenzia delle Entrate, che va compilato correttamente inserendo i propri dati. Bisogna fare molta attenzione anche all’inserimento del Codice ente creditore, che consta di 5 cifre e che si può reperire presso la tabella Enti Creditori Beneficiari.

Il documento in questione va firmato unicamente con la firma digitale, che è la unica che vale sul documento. Nel caso in cui non abbiate chiari alcuni passaggi, vi raccomandiamo di mettervi in contatto con il vostro Comune di residenza.