Come potrebbe essere la nuova Rai targata centrodestra

Salvo imprevisti o sorprese dell’ultimo minuto, questo giovedì il nuovo ad di Viale Mazzini Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi daranno il via al nuovo corso della Rai, proponendo il cambio dei diversi Tg e anche quello dei direttori dei Generi, prima chiamati reti. Ciò cambierà notevolmente i format dei programmi, per renderli più sulla linea della maggioranza. Ad arrivare al Tg1 dovrebbe essere, il condizionale è finora d’obbligo, Chiocci dall’Adnkronos, mentre al Tg2 Preziosi da FI. Non dovrebbe invece subire modifiche la guida del Tg3, che rimarrà affidata a Mario Orfeo. Monica Maggioni dovrebbe invece andare al coordinamento editoriale, mentre3 appare quasi certo l’arrivo di Francesco Giorgino all’Ufficio Studi.

Al Tg2, invece, farà il suo ingresso Antonio Preziosi, in quota FI, mentre Orfeo rimarrà alla guida del Tg3, sorta di ultima balaustra del PD. Paolo Petrecca rimarrà invece con tutta probabilità a RaiNews. A cambiare saranno anche i vertici dei Generi, dove presumibilmente, agli approfondimenti giornalistici arriverà Paolo Corsini in sostituzione di Antonio Di Bella, mentre a curare i day time ci sarà Angelo Mellone che piace molto e ha idee simili al ministro Lollobrigida, di cui ha pure la stessa fede calcistica, ovvero la Lazio.

Ci sono ancora dei nodi, tuttavia, da slegare, e sono inerenti alle quote rosa. Non ci sono molte donne da poter sistemare alla dirigenza, e a quanto pare la presidente Marinella Soldi avrebbe posto la condizione di averle, pena il no al pacchetto proposto. Per ora a giocarsela potrebbe essere Angela Mariella che passerebbe da Isoradio al Gr, mentre Francesco Pionati ne prenderebbe il suo posto. Cambio anche per Monica Maggioni, destinata alla coordinazione editoriale e Francesco Giorgino all’Ufficio Studi.

Chi potrebbero essere i nuovi volti di punta della Rai targata Meloni

Ma i cambiamenti non sono finiti, poiché pare ci sia accordo nella maggioranza circa i volti su cui puntare per la nuova Rai, che saranno presentati il prossimo 7 luglio durante la presentazione dei palinsesti.

A rimanere, a quanto pare, sarà Alessandro Orsini, mentre sembra sfumare la possibilità di un arrivo di Nicola Porro, visto che Mediaset è ben decisa a tenerlo stretto e non lasciarlo scappare.

A fare le spese del nuovo corso meloniano sarà Serena Bortone, che con tutta probabilità sarà sostituita da Roberta Capua, mentre tra gli opinionisti e volti tv, arriveranno Francesco Specchia, Incoronata Boccia e la Bruchi.

“New entry“, il vignettista Osho, fidanzato con la deputata Montaruli, così come Giordano Bruno Guerri e Marcello Veneziani. Insomma, la rivoluzione del centrodestra sta per iniziare e lascerà ben poco di quel che c’era prima, nell’attesa di assistere alla creazione di un polo unico pubblico audiovisivo, come pare sia nei progetti del governo.