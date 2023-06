Dopo aver scoperto questo fertilizzante naturale non lo comprerai più in negozio

Questo fertilizzante naturale farà crescere le tue piante davvero velocemente. Realizzarlo è estremamente semplice: una volta che avrai imparato questa ricetta, non lo comprerai più in negozio.

Sei alla ricerca di un fertilizzante naturale che faccia crescere in modo repentino le piante del tuo orto o giardino? Realizzalo con le tue mani: risparmi soldi e ti prendi cura dei tuoi gioielli verdi in modo ecologico.

Come realizzare un fertilizzante naturale super efficace

Per far crescere le piante repentinamente è necessario ricorre talvolta all’utilizzo di fertilizzanti. Ne esistono tantissimi in commercio, molti però sono chimici e questo non è ovviamente un bene, soprattutto per l’ambiente.

Se la tua coscienza bio ti spinge in direzione di coltivazioni e fertilizzazioni ecologiche, allora ti consigliamo di continuare a leggere questo contributo. Quest’oggi imparerai a realizzare con le tue mani un fertilizzante naturale che permetterà alle tue piante di crescere velocemente e cacciare fiori, ed eventualmente frutti, in abbondanza.

Il procedimento che a breve ti spiegheremo è davvero molto semplice da seguire. Ti garantiamo che una volta provato questo rimedio, non ne potrai più fare a meno. La natura mette a nostra disposizione ingredienti e prodotti che da soli hanno proprietà così importanti da equipararsi per funzionalità a quelli chimici ma senza procurare i danni di questi ultimi.

Se sei curioso di scoprire il metodo per fare crescere le tue piante velocemente, allora ti diciamo subito che 2 sono gli ingredienti che devi procurarti. Ecco quali.

L’incredibile ricetta per far crescere le piante velocemente

Se vuoi fertilizzare le tue piante in maniera naturale allora devi provare questa tecnica. Siamo sicuri che dopo averla provata non comprerai più nessun fertilizzante in negozio.

Due gli ingredienti che devi procurarti: una patata e dei chiodi di garofano. Come si procede? Per prima cosa taglierai una patata a metà e all’interno di una delle due, aggiungerai 5 chiodi di garofano.

A questo punto, metti la tua patata con chiodi di garofano in un frullatore, aggiungi 1 litro di acqua e attiva il mixer per almeno 2 minuti. Otterrai una soluzione liquida che dovrai filtrare e trasferire in un nebulizzatore. Il tuo fertilizzante naturale è già pronto! Spruzzalo sul terreno delle tue piante una volta ogni 30 giorni.

Perché una patata e dei chiodi di garofano aiutano le tue piante a crescere? Ovviamente per via delle loro incedibili proprietà naturali che combinate, garantiscono risultati ancora migliori.

In particolare, le patate sono ricche di potassio, fosforo, magnesio e altri minerali che sono essenziali alla pianta per crescere. Anche la buccia di questo tubero, che di solito buttiamo, è un realtà ricca di sostanze nutritive.

Se noti che le tue piante fanno fatica a crescere o presentano foglie arricciate, probabilmente hanno carenza di minerali e soprattutto di potassio. In questo caso, puoi realizzare anche un altro fertilizzante naturale economico ed efficace.

Metti le bucce di almeno 5 patate in una pentola contenente 2 litri di acqua. Porta ed ebollizione. Lascia raffreddare il tutto e filtra il liquido contenuto nella pentola in un nebulizzatore. L’acqua avrà assorbito tutte le proprietà benefiche delle bucce di patata e quindi potassio e altri sali minerali.

Puoi spruzzare questa soluzione sul terreno delle tue piante: se appassite si riprenderanno e inizieranno a cacciare fiori e frutti. I chiodi di garofano invece sono perfetti non solo per fertilizzare il terreno ma anche per allontanare dalle piante parassiti e insetti dannosi che impediscono alla pianta di crescere bene e velocemente.

Afidi, cocciniglie, lumache e mosche bianche sono i parassiti più pericolosi che mettono a rischio la salute delle piante. Una pianta malata non sarà in grado di crescere bene, di fiorire o di produrre frutti. I chiodi di garofano ti aiutano a rendere certamente il terreno più fertile ma al contempo anche a creare una barriera contro i parassiti.

Puoi anche versarne una manciata nel terreno e ricoprirli con un altro strato sottile di terra. Poi innaffia. Avrai piante sane e protette da insetti pericolosi. Se dunque combiniamo questi due ingredienti, viene fuori un potente fertilizzante naturale. Esso ti permetterà di dire definitivamente addio a quelli chimici e tossici.

Prendersi cura delle piante non è cosa semplice. Bisogna riservare loro davvero tanta cura, concimarle quando necessario e irrigarle in modo corretto. Sai che spesso una pianta fatica a crescere per via dello stress idrico?

Ne hai mai sentito parlare? Anche se il terreno è ben concimato ma non sai gestire il carico d’acqua, può bloccarsi la crescita della pianta, la sua fioritura ed eventualmente la sua fruttificazione.

Devi studiare le caratteristiche e le proprietà delle piante presenti nel tuo orto e nel tuo giardino e capire di che quantità di acqua necessitano. Se sarai bravo ad evitare lo stress idrico, a concimare le piante nel modo corretto e con i giusti nutrienti, ad esporle alla luce solare o piuttosto in luogo fresco e asciutto a seconda delle loro esigenze, allora garantirai una vita lunga e sana alle tue piante.